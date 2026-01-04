寺田拓哉來韓15年「知名度掛零」？《做家務的男人》街頭測試慘敗，淚灑日本老家：「惡評也好過無人問津」

曾是男團CROSS GENE成員、在《非首腦會談》擔任日本代表，在韓國度過15年青春時光的寺田拓哉，近日在 KBS 綜藝《做家務的男人們 2》中驚喜亮相。 拓哉大方公開住在舊公寓的日常，在弘大街頭無人問津、流露出對演藝生涯的失望與掙扎，讓熟悉他的觀眾心疼不已。

在 3 日播出的 KBS 2TV《做家務的男人們2》中，拓哉作為新成員正式加入。 拓哉的母親將兒子介紹為像玄彬、BTS、裴勇俊一樣的超級巨星，展現了家人的驕傲。 然而鏡頭轉向首爾，拓哉的實際住所卻是沒有電梯的舊公寓。拓哉感慨道：「雖然透過《非首腦會談》獲得了不少關注，但幾乎沒人知道我其實是以偶像身份出道的，當時的團體叫 CROSS GENE。」



拓哉進入演藝圈的契機是日本雜誌的花美男選拔賽，當時還是媽媽偷偷幫他報名。 2010年，拓哉在一句韓文都不會講的情況下來到韓國，並於 2012 年以 CROSS GENE 成員身份展開活動。 七年活動結束後，拓哉加入JTBC談話節目《非首腦會談》，作為元年成員活躍了一年左右，以優雅氣質圈粉無數，目前則作為模特和演員活動。拓哉回想起剛來韓國當練習生時，獨自住在狹窄的考試院，不像其他成員可以依賴家人，「真不知道那時候是怎麼熬過來的」。



在正式加入節目錄製前，拓哉特地致電諮詢了 2024 年KBS演藝大賞得主李燦元。 李燦元認為塑造角色定位非常重要，既然拓哉在韓國沒有家人可以呈現化學反應，不如先走去街頭，測試自己的知名度。

拓哉起初頗具信心地前往弘大街頭，沒想到竟如透明人一般，完全沒人認出。 面對殘酷現實，拓哉偷抹眼淚，崩潰地表示：「好丟臉、好像逃跑。 對自己感到很失望。」他還心酸地自嘲：「藝人是需要關注的職業，不論好壞。 現在幾乎是『零評論』狀態，哪怕是惡評也好，真希望有人能注意到我。」



為了尋找新的素材，拓哉帶領製作組回到日本茨城縣老家。 首次公開的家人——熱情的母親與兩個妹妹——雖然笑著迎接他，但當全家人圍坐在一起時，氣氛卻突然變得凝重。 母親哭著感慨：「之前都不知道...」拓哉也也走到一邊獨自落淚，讓人好奇究竟發生了什麼。



節目播出後，很多觀眾留言安慰拓哉：「即便是很有名的演員，也不太會被路人認出，大家可能以為只是長得像而已」「很多韓國人就算偶遇藝人也會假裝沒認出，不去打擾」「拓哉粉絲明明很多，我就是因為他才第一次看這節目」「沒有惡評是因為根本沒有黑點可以酸」「拓哉有188cm，真的又高又帥」「李燦元的建議很中肯，希望拓哉被更多人看到」。







▽令人心疼的弘大街頭人氣測試：



