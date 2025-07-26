神話李玟雨深夜宣佈結婚！親筆信告慰粉絲「決定與相識已久的珍貴緣分組成家庭」，準新娘下月首度公開！

元祖男團神話成員李玟雨於25日深夜透過個人IG公開長文親筆信，親自透露結婚喜訊，深情感謝神話創造一直以來的支持！準新娘及相識相知過程將通過KBS綜藝《做家務的男人2》完整公開~

李玟雨寫道：「今天我拿起筆，是因為有個最想第一個告訴神話創造的消息。 最近歷經了各種事情，在身心俱疲的時候，我與家人共度了許多時光，重新思考了『家』的意義。 過去曾經有過模糊的想法，想要擁有一個能夠給予彼此力量的家庭。 而就在這段時間裡，我與一位相識已久的珍貴緣分確認了彼此都有同樣的心意，決定組成家庭。」



李玟雨也表達了對粉絲「神話創造」的深厚情感，表示突如其來的婚訊或許讓神話創造感到驚訝，但希望大家是從他這裡親自獲得消息，以免難過失望：「比起任何人，我最想得到的是神話創造的祝福。 這段話包含了我的真心，也希望大家以溫暖的心情給我祝福。」

李玟雨回顧與神話創造共度的演藝生涯：「自1998年以神話出道後，從熱情滿滿的10代、20代、30代一路走到現在。 這段時間裡，我始終是個幸運的人，能夠獲得神話創造滿滿的愛與支持。 即便我不夠完美，但神話創造始終用溫暖的愛鼓勵著我，讓我有勇氣再次邁出一步。 儘管也曾歷經艱難時期，但作為李玟雨站在舞台上的每一刻，我都覺得無比幸福。」



最後，李玟雨向粉絲承諾未來也會持續活動：「雖然未來我的人生即將迎來新變化，但我會以神話創造和家人的愛作為動力，無論在舞台上還是其他地方，都會以不變的樣貌與大家見面。 對我來說，無論對神話創造講多少次感謝與愛都不夠。 謝謝你們在深夜讀完這封長信，祝你們做個好夢。」

同時，KBS綜藝《做家務的男人2》亦透露將在8月初的節目中首次公開李玟雨的準新娘，以獨家方式分享兩人從初次相遇、戀愛到步入婚姻的完整過程。



李玟雨1998年以男子團體神話出道，今年45歲，繼Eric、Jun Jin、Andy之後，他成為神話成員中第四位步入婚姻的成員。最近幾年，李玟雨度過了艱難的時光，先是被20年摯友騙光26億韓元積蓄、忍痛將其告上法庭，後來更因壓力過大導致神經受損，一度出現顏面神經麻痺的症狀。 上個月，李玟雨曾在《持家男人2》透露空虛心境：「明明一直很努力生活，卻覺得只剩下一副軀殼......」



如今李玟雨終於找到可以攜手終生的伴侶，立即獲得大量網友送上祝賀：「祝福歐巴，真的太棒啦」「神話真的按照大家從前想像的順序結婚了耶」「即便結婚也依舊是神話和李玟雨，喜愛和支持神話、李玟雨的心不會改變」「感謝那位歐巴帶來安定心靈的人，真心希望歐巴幸福快樂」。

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