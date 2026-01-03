李主儐＆安普賢互動甜到不行！連身邊朋友都懷疑：「你們真的沒什麼嗎？她很適合當弟媳」

短短的幾秒預告真的好甜啊！好期待《春日狂熱》和《Salon Drip2》播出！

張度練主持的網路綜藝《Salon Drip2》近日公開最新預告，由《春日狂熱》主演安普賢與李主儐作為嘉賓出演。

預告片中，安普賢說：「我沒有欲擒故縱，不管你喜不喜歡我都會無條件前進。」展現坦率又充滿自信的男子漢氣質。李主儐則對安普賢評價：「我覺得他是個無所不能的人，沒有什麼是他不會的。」安普賢還開玩笑說：「就像火花男，我會融化冰冷的心。」兩人甚至在節目中牽手，甜蜜互動讓觀眾直呼太甜。



之後，李主儐分享身邊朋友對安普賢的反應：「長得帥嗎？你們兩個人真的沒什麼嗎？」對此，安普賢回應：「我朋友們也會說她很適合當弟媳（제수）啊！」連雙方朋友都在懷疑，這關係是不是太不單純了 XD



而李主儐也透露：「拍戲時，比起演員之間，工作人員之間交往的情況更多，聽說已經有三對情侶了。」把話題轉向工作人員的戀愛，立刻引起張度練好奇：「裡面也有嗎？」安普賢附和道：「肯定有的！」現場氣氛瞬間更加熱烈，這集將在1月6日公開。

（預告31：55處開始）



《春日狂熱》（Spring Fever）講述性格冷漠的鄉間小學老師尹春（李主儐 飾）和熱情如火全身充滿結實肌肉的男子宣在奎（安普賢 飾），逐漸融化彼此心靈，充滿粉紅氛圍的春日羅曼史。近日公開的預告與劇照已讓不少劇迷直呼「粉紅泡泡滿出來」，期待值瞬間拉滿，記得鎖定1月5日首播！



