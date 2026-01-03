李主傧＆安普贤互动甜到不行！连身边朋友都怀疑：「你们真的没什么吗？她很适合当弟媳」

短短的几秒预告真的好甜啊！好期待《春日狂热》和《Salon Drip2》播出！

张度练主持的网路综艺《Salon Drip2》近日公开最新预告，由《春日狂热》主演安普贤与李主傧作为嘉宾出演。

预告片中，安普贤说：「我没有欲擒故纵，不管你喜不喜欢我都会无条件前进。」展现坦率又充满自信的男子汉气质。李主傧则对安普贤评价：「我觉得他是个无所不能的人，没有什么是他不会的。」安普贤还开玩笑说：「就像火花男，我会融化冰冷的心。」两人甚至在节目中牵手，甜蜜互动让观众直呼太甜。



之后，李主傧分享身边朋友对安普贤的反应：「长得帅吗？你们两个人真的没什么吗？」对此，安普贤回应：「我朋友们也会说她很适合当弟媳（제수）啊！」连双方朋友都在怀疑，这关系是不是太不单纯了 XD



而李主傧也透露：「拍戏时，比起演员之间，工作人员之间交往的情况更多，听说已经有三对情侣了。」把话题转向工作人员的恋爱，立刻引起张度练好奇：「里面也有吗？」安普贤附和道：「肯定有的！」现场气氛瞬间更加热烈，这集将在1月6日公开。

（预告31：55处开始）



《春日狂热》（Spring Fever）讲述性格冷漠的乡间小学老师尹春（李主傧 饰）和热情如火全身充满结实肌肉的男子宣在奎（安普贤 饰），逐渐融化彼此心灵，充满粉红氛围的春日罗曼史。近日公开的预告与剧照已让不少剧迷直呼「粉红泡泡满出来」，期待值瞬间拉满，记得锁定1月5日首播！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻