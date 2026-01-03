深夜露營變「狂歡場」！李施昤遭控噪音擾民　火速道歉卻被轟「沒誠意」：又說不知道？

李施昤最近可說是話題不斷，前陣子才因新生寶寶拍藝術照片被批「拿孩子當玩具」，這次又捲入新的爭議！

有網友爆料在韓國京畿道楊平中元溪谷附近的露營場，深夜超過「禮貌時間」仍有人大聲播音樂、用麥克風喧嘩，影響其他露客安寧。 由於現場影片曝光後，時間點與李施昤和友人露營行程吻合，火速在網絡上引發批評聲浪。

有其他露營客人直呼現場根本「不像露營，更像團建或 MT（大學迎新活動）現場」，還有網友翻出她過去公共場所行為爭議的舊帳，質疑「同樣的問題一再發生」、「道歉的誠意到底在哪裡」。



隨著輿論發酵，李施昤透過個人SNS限時動態親上火線道歉，表示「對在露營場感到不便的人們真心致歉」，但也解釋：「我們從露營場方面得知當天只有我們一組預約，以為沒有其他人在場，後來才知道晚間另有其他團隊抵達。」並提到因孩子行程延遲抵達，自己晚上也未久留，未能掌握現場狀況，同時強調「很清楚禮貌時間在公共空間的重要性，因此更加抱歉」。

不過這篇道歉文似乎未能平息輿論，反而引發更多質疑。 不少網友批評「這與其說是道歉，更像是辯解」、「又用『不知道』帶過」、「限動道歉一天後就消失，太沒誠意了吧？」更有人發現她疑似整理過留言區，刪除批評意見，怒轟「只想留下加油打氣的聲音嗎？」

