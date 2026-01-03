【K社韩国小百科】韩国治酒驾祭重拳！5年内再犯即「没收车辆」、强制加装「酒精锁」，代检、拒检者均须受罚

韩国酒驾再犯率近十年始终盘旋在 40% 以上的高位，去年更发生多起日籍、加拿大籍游客惨死异国的交通悲剧。 对此，韩国司法机关祭出前所未有的强硬对策：凡 5 年内有酒驾前科者，再犯将直接「没收车辆」; 针对酒驾累犯推行强制加装「酒精锁」的条件式驾照制度，并将自今年 10 月起全面上路。

司法震撼弹：5 年内再犯即「车辆归公」

去年12月23日，韩国大检察厅宣布制定并开始施行「根除酒驾综合对策」，针对 5 年内有酒驾前科、且再次酒驾时血液酒精浓度达 0.2% 以上者，以及正在接受酒驾审判或处於缓刑期间（刑期结束后 3 年内）再次酒驾者，其车辆将被列为扣押及没收对象。



这项措施比现有规定更为严厉。 据统计，自 2023 年 7 月推动相关对策以来，截至去年11月底，韩国已有 349 辆 私家车因此被法院没收，本次新政策旨在进一步扩大车辆没收对象。

大检察厅说明，虽然过去 10 年严厉取缔使酒驾人数从2015 年的 24 万 3100 人减少至 2024 年的 11 万 7091 人（减幅52.9%），但酒驾再犯率却几乎毫无变动，2024年（43.84%）与 2015 年（44.42%）相比几乎持平。



累犯强制安装「酒精锁」，药驾处罚同步升级

在加重惩罚的同时，韩国也将增加预防措施：从今年10月起，针对酒驾累犯实施「条件式驾照制度」。受限者在驾照吊销期满、重新考照后，必须在车内强制安装「防酒驾装置（酒精锁）」至少 2 年。 驾驶发动引擎前须对仪器吹气，若侦测到酒精反应，车辆将无法启动。



针对安装费高昂（约 300 万韩元）之疑虑，警方将提供租赁方案。 若发现「代吹气」等舞弊行为，驾驶者与代测者双方均将面临严厉处罚。

同时，有鉴於异丙酚（牛奶针）、佐沛眠（安眠药）等药驾事故激增，今年 4 月起也将对药后驾驶实施更严厉罚则，处罚标准提升至 5 年以下有期徒刑(提高2年）或 2,000 千万韩元以下罚金（提高1,000千万），驾驶者若拒绝接受药物检测，同样会受到处罚。

观察站：量刑上限虽高，实际执行却「雷声大雨点小」？

虽然司法行政手段趋严，但民间仍有声音指出，量刑标准并非唯一重点，「执行面的宽松」才是问题核心。 以旨在加强酒驾罚则的《尹昌浩法》为例，虽规定酒驾致死最高可判处终身监禁，但实际判例最高仅达 8 年。 这种法规与判决间的鸿沟，导致潜在酒驾者存有侥幸心理。 本次「没收车辆」与「酒精锁」制度能否成功遏止再犯，仍有待实务判决的检验。

