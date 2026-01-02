INFINITE成員成烈首度solo襲港 香港見面會2.22舉行 親錄影片喊話緊張又期待

韓國人氣男團INFINITE成員成烈時隔一年多再度來港！繼去年3月與隊友一同舉行演唱會後，成烈首次以個人身份舉行見面會，在2026年2月22日（年初六）與香港粉絲見面，並帶來剛發行的首張個人特別專輯《Asteroid》的精彩舞台，讓粉絲們度過一個難忘的新年！

成烈於2025年12月12日推出首張個人專輯《Asteroid》，主打歌〈小宇宙〉以「漂浮在宇宙中的小星星」為概念，細膩描繪在愛情面前心動的瞬間，同時也蘊含著對粉絲的深情感謝。為了完美呈現作品，成烈在最大程度地保持歌曲魅力的同時，更與作曲家緊密合作，親自參與製作過程，力求將自己的心意原汁原味地傳遞給粉絲。

近日成烈亦特別錄製影片向粉絲問候，坦言距離上次與香港粉絲見面已接近一年，對於首次個人見面會既緊張又期待，十分盼望能與粉絲共度難忘時光。適逢新年將至，相信粉絲們也期待與成烈一起迎接一個溫暖又美滿的新一年。

向來寵粉的成烈，此次見面會將推出多重福利，包括1:1合照、1:20團體合照、簽名會等，所有入場粉絲更可參與HI-TOUCH環節，近距離互動。適逢農曆新年，成烈更精心設計「親筆簽名揮春」作為限定福利，向香港粉絲拜年，展現暖心一面。

成烈將於2026年2月22日在東蒲胡李名靜體育館舉行他的香港個人粉絲見面會《2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING [Asteroid] IN HONG KONG》。票價由港幣980元起，門票將於2026年1月7日（星期三）上午11點在KKTIX (kktix.com) 及大麥網 (www.damai.cn) 正式公開發售。

《2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING [Asteroid] IN HONG KONG》

日期：2026年2月22日（星期日）

時間：下午5點

地點：東蒲胡李名靜體育館

票價：HK$1,580(VIP)/ HK$980

公開發售：2026年1月7日（星期三）上午11點起

訂購網站：KKTIX - kktix.com / 大麥 - www.damai.cn

主辦單位：ECHO HK、DAYMAKER CREATIVES

經紀公司：Management 2Sang

粉絲福利詳情：

$1,580門票：HI-TOUCH（全體）、簽名會（10名）、合照1:1（20名）、團體合照1:20（180名）、簽名揮春（20名）、簽名即影即有（10名）、簽名小卡（70名）、VIP掛牌（全體）、官方小卡（全體）

$980門票：HI-TOUCH（全體）、團體合照1:20（20名）、簽名揮春（10名）、簽名小卡（30名）、官方小卡（全體）

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

