迎接新年送暖心！邊佑錫捐1億韓元支援兒童與青少年患者：「希望他們都能重獲健康與希望」

延世大學Severance醫院於2日表示，邊佑錫於本月1日捐贈1億韓元，該款項將用於兒童與青少年的治療支援。而他在2024年也曾向Severance醫院捐贈3億韓元，用於同樣的治療項目。

邊佑錫表示：「很高興能夠與大家一同幫助兒童及青少年患者重獲健康。希望此次捐贈能在他們的治療與康復過程中發揮實質性作用，也祝福患友及家人都能邁向幸福的未來。今後我也將持續實踐分享的理念。」他並補充道：「迎接2026年新年，希望所有人包括兒童及青少年患者與家人，都能懷抱希望的夢想。」



邊佑錫去年憑藉《背著善宰跑》在國內外廣受歡迎，目前正與 IU（李知恩）合作拍攝MBC新劇《21世紀大君夫人》。兩人日前同台亮相《2025 MBC演技大賞》，同框畫面也讓粉絲直呼太養眼！而《21世紀大君夫人》講述雖然擁有一切的財閥卻因身份只是「平民」而心煩的女人，和雖然作為身份尊貴的「皇子」，卻什麼也得不到而悲傷的男人，兩人之間打破身份的羅曼史，預計在上半年播出。



此外，邊佑錫也確定出演Netflix新劇《我獨自升級》，改編自Chugong的網路小說。故事講述被譽為獵人中最弱小的「E級獵人」成振宇，在一次次瀕臨死亡的危機中覺醒，最終成長為拯救世界的最強獵人。他將與韓韶禧、姜有皙一同合作。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞