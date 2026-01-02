迎接新年送暖心！边佑锡捐1亿韩元支援儿童与青少年患者：「希望他们都能重获健康与希望」

延世大学Severance医院於2日表示，边佑锡於本月1日捐赠1亿韩元，该款项将用於儿童与青少年的治疗支援。而他在2024年也曾向Severance医院捐赠3亿韩元，用於同样的治疗项目。

边佑锡表示：「很高兴能够与大家一同帮助儿童及青少年患者重获健康。希望此次捐赠能在他们的治疗与康复过程中发挥实质性作用，也祝福患友及家人都能迈向幸福的未来。今后我也将持续实践分享的理念。」他并补充道：「迎接2026年新年，希望所有人包括儿童及青少年患者与家人，都能怀抱希望的梦想。」



边佑锡去年凭藉《背著善宰跑》在国内外广受欢迎，目前正与 IU（李知恩）合作拍摄MBC新剧《21世纪大君夫人》。两人日前同台亮相《2025 MBC演技大赏》，同框画面也让粉丝直呼太养眼！而《21世纪大君夫人》讲述虽然拥有一切的财阀却因身份只是「平民」而心烦的女人，和虽然作为身份尊贵的「皇子」，却什么也得不到而悲伤的男人，两人之间打破身份的罗曼史，预计在上半年播出。



此外，边佑锡也确定出演Netflix新剧《我独自升级》，改编自Chugong的网路小说。故事讲述被誉为猎人中最弱小的「E级猎人」成振宇，在一次次濒临死亡的危机中觉醒，最终成长为拯救世界的最强猎人。他将与韩韶禧、姜有皙一同合作。



