【韓國旅遊】告別「搬運地獄」！首爾地鐵達成 100% 電梯覆蓋，開創無障礙移動新紀元

終於不用再把行李箱搬上搬下！首爾市昨日宣佈，轄區內全線338個地鐵站已全數完成電梯安裝，創下韓國首例。 這標誌著首爾正式進入「一站一動線」時代，行動不便者無需他人協助，即可從地面出口一梯直達月台。

18 年磨一劍：從「通車優先」轉向「權利保障」

首爾市於 29 日在2、5 號線轉乘樞紐喜鵲山站舉行完工典禮，宣告達成「一站一動線」——即確保身障人士、高齡者能利用電梯獨立完成從出口到月台的整個過程。首爾市長吳世勳、身障YouTuber朴偉及其女友、Secret前成員宋枝恩一同出席典禮。



這項轉型歷經漫長歲月。 首爾地鐵共有 11 條路線，日均載客量達 700 萬人次，運輸分擔率達 43% 。 但在1970 至 1980 年代建設初期，政策以「快速通車」為首要目標，導致 2007 年時仍有超過四分之一的車站缺乏電梯設施。

2003 年至 2006 年間，首爾市開始大規模投入資源，優先為約 160 個車站安裝電梯。 隨著社會對移動權的重視，及 2006 年《交通弱者移動便利增進法》修訂，首爾市自 2008 年起啟動了這項長達 18 年的無障礙全覆蓋計劃。



施工難度如登天：一天只能鑽挖 6 公分

在既有車站強行增設電梯，工程艱難程度超乎想像。 除了要與車站周邊地主協調私有地空間外，施工團隊還要面對密布的下水道、瓦斯管與電信纜線，以及惡劣的地質條件：2號線新設洞站必須先遷移大型輸水管方能開挖，高速巴士客運站則遭遇地下水湧入，必須興建防水牆應對。

最後完工的喜鵲山站難度最高。 開挖時遇到了極為堅硬的岩層，即使24小時晝夜趕工，一天也只能鑽進 6 公分。 這導致工程耗時超過 2 年，耗資高達 310 億韓元。

統計顯示，自 2008 年至今，首爾市共投入 1,751 億韓元為所有車站安裝電梯，平均每個車站的優化成本約 60 億至 70 億韓元。



未來願景：轉乘時間縮至10分鐘內

達成「全線有電梯」後，首爾市下一步將挑戰「轉乘效率」，計劃透過興建站內捷徑，將平均轉乘時間從目前的 7.8 分鐘縮短至 4.3 分鐘。 針對身障人士，則計劃將平均轉乘時間從 23.3 分鐘大幅縮減至 9.3 分鐘。 首波改善計劃將鎖定投訴量最多的蘆原站、建大入口站、教大站等 13 個車站。

此外，首爾地鐵也在積極推動站內閒置空間的利用計劃。 例如在5號線汝矣渡口站為跑步愛好者開設了「跑者驛站」，配備更衣室、置物櫃、運動設備，讓跑者可以在汝矣島跑步後，清爽地搭乘地鐵返家。



民團疾呼「無障礙路網」仍有最後一哩路

當天，約 10 名「全國身障人士差別撤廢連帶」成員在現場發起示威，指出目前的「全線完工」仍存在權責死角。全障連主張，雖然「首爾交通公社」管轄的路線已完工，但首爾市內還有部分車站由韓國鐵道公社（KORAIL）管轄（如 1 號線南營站、外大前站等），那些車站仍未達成 100% 裝設，要求政府應一併解決。

