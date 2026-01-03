深夜露营变「狂欢场」！李施昤遭控噪音扰民　火速道歉却被轰「没诚意」：又说不知道？

李施昤最近可说是话题不断，前阵子才因新生宝宝拍艺术照片被批「拿孩子当玩具」，这次又卷入新的争议！

有网友爆料在韩国京畿道杨平中元溪谷附近的露营场，深夜超过「礼貌时间」仍有人大声播音乐、用麦克风喧哗，影响其他露客安宁。 由於现场影片曝光后，时间点与李施昤和友人露营行程吻合，火速在网络上引发批评声浪。

有其他露营客人直呼现场根本「不像露营，更像团建或 MT（大学迎新活动）现场」，还有网友翻出她过去公共场所行为争议的旧帐，质疑「同样的问题一再发生」、「道歉的诚意到底在哪里」。



随著舆论发酵，李施昤透过个人SNS限时动态亲上火线道歉，表示「对在露营场感到不便的人们真心致歉」，但也解释：「我们从露营场方面得知当天只有我们一组预约，以为没有其他人在场，后来才知道晚间另有其他团队抵达。」并提到因孩子行程延迟抵达，自己晚上也未久留，未能掌握现场状况，同时强调「很清楚礼貌时间在公共空间的重要性，因此更加抱歉」。

不过这篇道歉文似乎未能平息舆论，反而引发更多质疑。 不少网友批评「这与其说是道歉，更像是辩解」、「又用『不知道』带过」、「限动道歉一天后就消失，太没诚意了吧？」更有人发现她疑似整理过留言区，删除批评意见，怒轰「只想留下加油打气的声音吗？」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻