玄彬 vs 鄭雨盛欲望全面失控！Disney+《韓國製造》今天大結局，瘋狂執念將引發正面衝突

Disney+熱門韓劇《韓國製造》今天（14日）公開最終回，瘋狂纏鬥的男主角們終點會是如何？

《韓國製造》以 1970 年代混亂與飛躍並存的大韓民國為背景，描繪將國家視為獲利模式、企圖登上財富與權力巔峰的企業家「白冀兌」（玄彬 飾），還有以可怕的執念將他逼至懸崖邊緣的檢察官「張健榮」（鄭雨盛 飾），兩人直面貫穿時代的巨大事件的故事。在今天迎來最後第 6 集公開之際，預告在走向終點的欲望中即將展開激烈對決的劇照曝光，進一步拉高緊張感。



首先，手持搜索票前來的「張健榮」，面對依舊毫不動搖的「白冀兌」，其從容的神情引發好奇。接著，「張健榮」步步進逼「白冀兌」的模樣，以及反過來似乎掌握主導權的「白冀兌」以可怕氣勢審訊「張健榮」的壓迫畫面交錯呈現，讓人更加好奇燃燒的欲望與近乎瘋狂的執念正面衝突，究竟會走向何方。



此外，在異國風景中決定前往越南的「白冀憲」（禹棹奐 飾），其未來動向同樣難以預測。與此同時，「白冀兌」與「池田愉至」（元志安 飾）的身影，也讓人關注兩人危險商業關係的走向。最後，站在中央情報部要員核心位置、散發強烈氣場的「白冀兌」劇照，令人更加好奇他的欲望究竟會延伸到何種地步。

公開最終回的《韓國製造》共 6 集，現已全數在Disney+獨家上線。

