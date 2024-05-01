(G)I-DLE雨琦展現真粉面貌！首曝SJ厲旭是本命的理由，韓文名完全是命中注定

Super Junior厲旭主持的YouTube節目《人生喀嚓》，第一集隊友L.S.S.（利特、神童、始源）作客時，厲旭便喊話希望自己的名人頭號粉絲(G)I-DLE雨琦能上節目，日前果真實現了！

此次是雨琦首次和本命（最愛的成員）厲旭以影片而非照片公開同框。(G)I-DLE 2018年出道曾上過Super Junior的節目《Super TV 2》，不過很可惜厲旭當時人在當兵，雨琦提起此事，厲旭也想起當時在軍中看節目，知道了雨琦最喜歡自己時，在下級面前非常驕傲。雨琦甚至透露厲旭《人生喀嚓》開播前，就主動向製作人提過想上節目。



而至於為何會迷上厲旭，雨琦說是看了《SPY》時期的MAMA Awards，那場MAMA是指2012年於香港舉行的，Super Junior表演了〈SPY〉、〈Sexy, Free & Single〉，雨琦表示在這之前Super Junior就在中國很紅，但她是直至這場表演被厲旭吸引才入坑，說是「第一次聽到這樣的聲音」，繼而朝K-POP夢想邁進。



雨琦還稱讚厲旭很帥、很善良、對粉絲很好、很完美……厲旭便對鏡頭比著雨琦說：「我想，從現在開始（雨琦）也是我的本命。」雨琦聽了馬上害羞，繼續說要不是厲旭，完全不懂K-POP也不會去試鏡，接著厲旭問她為何不去SM娛樂，她回答試鏡了4次但敗在高音，厲旭聽了很激動，因為很喜歡雨琦的嗓音：「拜託……為什麼那樣是誰（淘汰）啊……」



雨琦的韓文名還有玄機，雖然是中文名字直翻「우기」，但唸起來就像是在喊厲旭「욱이」（小旭、旭兒），《Super TV 2》SJ成員就曾開玩笑雨琦藝名是不是故意取的、是不是姓「厲」，多年後還是質疑此事XD。雨琦也覺得很神奇：「應該是命運。」



雨琦面對厲旭，展現了好幾次真粉反應，低頭害羞、撇頭尖叫、搖手跺腳……對於追星SJ回憶更如數家珍。當厲旭看著她的搞笑迷因（Meme、哏、梗、廣為流傳的笑點），還笑稱「果然很像SuJu」。兩人即興合唱(G)I-DLE最新名曲〈Fate〉、合跳(G)I-DLE〈Queencard〉與雨琦Solo新歌〈FREAK〉，厲旭還向雨琦媽媽喊「愛你」，為雨琦「成粉」（成功的粉絲）事蹟再添好幾筆。



▼雨琦作客《人生喀嚓》完整節目（可開英文CC字幕→自動翻譯→中文）



▼回顧雨琦愛上厲旭的《MAMA 2012》（開頭厲旭激情的與女子作勢接吻，那女子其實是f(x)宋茜）



▼最後當然也要聽聽雨琦的Solo曲〈FREAK〉



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