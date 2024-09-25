《請回答1997》又聚！李施彥追加表示不滿意徐仁國的臉，徐仁國反嗆：當時根本沒聽過你

12年前曾在《請回答1997》飾演一群高中死黨，殷志源透過《我家的熊孩子》公開與李施彥、徐仁國出門玩的「熊孩子行徑」，吃飯時間還互相吐槽。

殷志源開車載李施彥與徐仁國出門玩，沒想到殷志源特地包了一棟民宿，讓三人享受邊打電動邊吃泡麵的平凡(?)快樂，三人還唱起卡拉OK，唱了金鍾國所屬的Turbo歌又唱了殷志源所屬的水晶南孩歌，氣氛高亢。

正經用餐時間閒聊，殷志源提起李施彥和徐仁國的多年「心結」。李施彥過去在節目上、受訪中都曾承認知道男主角是徐仁國等人後有過意見，不曉得歌手的他們（徐仁國是solo歌手，鄭恩地Apink成員、殷志源水晶男孩成員、Hoya INFINITE成員）演得好不好、感覺會完蛋，他說自己壓力也非常大。



然而，現在再問李施彥，他的回答卻不一樣了：「首先臉就不滿意，眼睛裂開了的孩子，怎麼能表現這麼單純的人呢？」殷志源問徐仁國聽了心情有沒有不好，徐仁國坦然的說「是有可能的」，李施彥接著說：「因為對彼此都不在意，管他喜歡還是不喜歡。」徐仁國這時不客氣了：「要是我聽說過的人啊！聽都沒聽過的人突然抱怨選角……」



雖然這對好朋友翻舊帳吵吵鬧鬧，但李施彥解釋當時他出道第3年，很害怕不成功的話怎麼辦還因此哭了，那時徐仁國安慰他：「哥，我們會成功的！不要擔心，不要擔心！」即便李施彥想把故事轉為徐仁國美談，不過徐仁國聽了忍不住說：「現在講這麼好……那時候真的很窩囊！」



這對好朋友在螢幕前常常互相吐槽，私下關係確實很好，好到一度傳聞《請回答1997》時期兩人同居而爆出同性戀緋聞！徐仁國解釋李施彥只是很常在他家一起玩樂後過夜，Hoya有時也會加入。他們倆還從2017年以來都待在同家經紀公司，從BS Company到BS Company被併入Story J Company，近日也先後續約。



▼2012年他們還戴過情侶手錶



왼존 잼낫던!!!!

세얼간이 ㅋㅋㅋㅋㅋ우앙ㅋㅋㅋ재미지당ㅋㅋ

종민이형ㅋㅋㅋ진짜 바보일줄이야...ㅠㅠ ㅎㅎ커플팔찌 이뿌죵ㅋㅋㅋㅋ

앞으로도 호이팅!!!호이호이 pic.twitter.com/oDXCGbzd — 이시언 (@dm33482) October 14, 2012

▼《熊孩子》相關影片，香港觀眾可至黃Viu收看完整節目，尾聲還聊到節目必備的「結婚」話題，李施彥測驗殷志源的反應後直言殷志源不能結婚了XD



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