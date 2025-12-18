朴娜勑爭議延燒！知名命理師一句「別再動臉了」舊片被翻出，網嘆：像預言一樣，令人不寒而慄

由於朴娜勑因涉嫌經紀人虐待和非法醫療行為而被停播，去年一位知名觀相命理師：朴成浚（박성준）給她的建議也再次被人們提起。這項「別整容」的建議與最近的爭議不謀而合，成為網路上的熱門話題。

在朴成浚老師解析朴娜勑 2025 年運勢的影片中，他表示：「明年事業會擴展，也會迎來新的機會，下半年還會有男緣。」並補充說明：「她原本就是不依賴他人、靠自己生活的命格，交往對象要看對方是否具備自立能力。」



當朴娜勑詢問「要怎麼樣才能安定下來」時，朴成浚分析她「比以前更加精神渙散，能量無法集中，處於分裂狀態」，並直言：「不要再動臉了，先把頭髮梳好再出門吧。精神已經混亂了，至少在外表上要保持整潔俐落，才能找到平衡。」他也指出：「越執著於外表，原本的運勢反而可能被打亂。」並建議她只做最低限度的外型修整、好好整理心神，狀況自然會變好。這番話如今與近期爆發的事件重疊，被網友形容：「像預言一樣，令人不寒而慄。」、「也太準了吧～」



過去節目中提及的飲酒習慣也再次被翻出。去年在節目《娜勑食》中，李施彥曾提到朴娜勑的酒後行為，直言「妳喝醉的時候真的很可怕」，如今也與前經紀人的主張一同被重新檢視。前經紀人們指控，朴娜勑因頻繁飲酒，要求他們跑腿、準備派對、深夜待命，若拒絕就遭到辱罵；其中一名經紀人甚至表示曾被她丟出的酒杯砸傷並接受治療。這些人以職場霸凌、特殊傷害、代開處方、未支付進行費用等理由，預告將提起損害賠償訴訟，展開法律行動。



此外，非法醫療行為的疑雲也讓情況進一步惡化。朴娜勑被指控從所謂的「注射姨母」是非法施打安眠藥、抗憂鬱藥等藥物，前大韓醫師協會會長林賢澤（임현택）以違反醫療法為由，對該名人士提出告發。首爾西部地檢署在檢視案件後，考量警方已著手調查，將案件移送警方處理。之後又有她曾接受另一名「點滴阿姨」醫療服務的疑惑被提出，相關追加告發同樣交由警方調查中。



隨著爭議持續延燒，朴娜勑於 8 日表示「不能再對節目與同事造成困擾」，全面退出所有正在出演的節目。她也於 16 日公開影片，表示「嚴肅看待相關事件，事實關係將透過法律程序釐清」，並強調「之後不再另行發言」，希望防止爭議持續擴大。

這起事件已不僅是單一藝人的爭議，而是延伸至藝人與經紀人之間的權力結構、演藝圈飲酒文化、非法醫療慣行等多重問題。隨著爆料、批評與質疑同時出現，輿論急速惡化，朴娜勑多年來在綜藝節目中累積的形象也正面臨動搖。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞