李施彦要当爸爸了！与妻子徐智胜结婚4年迎喜讯，IG晒「OH BABY」气球报喜！

恭喜恭喜！李施彦曾在综艺中就吐露想要孩子的心愿，如今喜讯实现！

今日（26）有韩媒报导，李施彦的妻子徐智胜已怀上第一个孩子，预计将於明年分娩。对此，李施彦的经纪公司 Story J Company 也出面证实消息，表示：「李施彦确实即将升格当爸爸，具体的预产期目前尚未公开。」



李施彦与徐智胜自2018年公开恋情以来，便以演艺圈代表性情侣备受关注。两人稳定交往4年后，於2021年12月圣诞节举行婚礼，正式结为夫妻。而李施彦昨日（25）也在个人 IG 限时动态中上传写有「OH BABY」字样的气球照片，间接向外界分享这项喜讯。



事实上，李施彦在今年6月播出的MBC综艺《既然出生就环游世界4》中，便亲口透露自己对孩子的殷切期盼。节目中，他挑战西藏佛教修行仪式「五体投地」，并藉此平静地吐露内心深处的真实心愿。

李施彦表示，虽然自己并非佛教信徒，但对修行者的心境感到好奇，因此选择尝试被誉为西藏佛教中最崇高修行之一的五体投地。他也小心翼翼地说出内心的愿望，坦言：「我和家人都有一个共同的期待，那就是新的家庭计画。我从今年开始下定决心。」并真诚地补充道：「希望这份迫切而诚恳的心意能够实现。」如今，随著徐智胜怀孕喜讯公开，网友们也纷纷涌入留言，献上满满祝福。



