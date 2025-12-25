《2025 SBS歌謠大戰》今晚登場！IVE、Stray Kids、aespa、LE SSERAFIM、CORTIS等藝人盛裝亮相紅毯！

（封面圖源：TVDaily）
《2025 SBS歌謠大戰》將於今天隆重登場，藝人們也盛裝亮相紅毯，華麗造型與星光熠熠的陣容為活動增添無限光彩，讓粉絲對今晚的精彩表演充滿期待。
Hearts2Hearts
Hearts2Hearts（圖源：TVDaily）
ALLDAY PROJECT
ALLDAY PROJECT（圖源：TVDaily）
izna
izna（圖源：TVDaily）
MEOVV
MEOVV（圖源：TVDaily）
CORTIS
CORTIS（圖源：TVDaily）
BABYMONSTER
BABYMONSTER（圖源：TVDaily）
TWS
TWS（圖源：TVDaily）
ILLIT
ILLIT（圖源：TVDaily）
LE SSERAFIM
LE SSERAFIM（圖源：TVDaily）
瑜鹵允浩
瑜鹵允浩（圖源：TVDaily）
NCT WISH
NCT WISH（圖源：TVDaily）
aespa
aespa（圖源：TVDaily）
TREASURE
TREASURE（圖源：TVDaily）
ENHYPEN
ENHYPEN（圖源：TVDaily）
TXT
TXT（圖源：TVDaily）
The Boyz
The Boyz（圖源：TVDaily）
ATEEZ
ATEEZ （圖源：TVDaily）
ZEROBASEONE
ZEROBASEONE（圖源：TVDaily）
RIIZE
RIIZE（圖源：TVDaily）
BOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOOR（圖源：TVDaily）
Stray Kids
Stray Kids（圖源：TVDaily）
IVE
IVE（圖源：TVDaily）
NCT DREAM
NCT DREAM（圖源：TVDaily）
主持人：DAY6 YOUNG K、IVE 安俞真、NCT DREAM 渽民
DAY6 YOUNG K、IVE 安俞真、NCT DREAM 渽民（圖源：TVDaily）
今年的《SBS歌謠大戰》將以「Golden Loop」為主題，這意味著為燦爛閃耀的2025年 K-POP 的年畫上句點，同時開始無限延伸的旅程，繼續更加燦爛的旅程。由DAY6 YOUNG K、IVE 安俞真、NCT DREAM 渽民擔任主持人，NCT DREAM、IVE、Stray Kids、ATEEZ、The Boyz、TXT、ITZY、ENHYPEN、TREASURE、aespa、NCT WISH、瑜鹵允浩、LE SSERAFIM、NMIXX、TAEYONG（泰容）、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ZEROBASEONE、ILLIT、&TEAM、NEXZ、TWS，BABYMONSTER、CORTIS、MEOVV、izna、ALLDAY PROJECT、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、HITGS、Baby DONT Cry、IDID、AxMxP、KATSEYE、AHOF等藝人將參加，帶來精彩的舞台表演。
