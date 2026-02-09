《21世紀大君夫人》又一對犯規CP？ 魯常泫、孔升妍「總理X大妃」上演禁忌權力羅曼史

MBC新金土劇（海外平台由Disney+播出）《21世紀大君夫人》即將在2026年4月首播，近日公開陣容，除了備受矚目的領銜主演邊佑錫河IU之外，人氣演員魯常泫與孔升妍將飾演國務總理「閔政宇」和大妃「尹怡朗」，上演一段打破身份枷鎖的浪漫故事，預料將為劇情注入全新緊張感。

魯常泫化身「政界王子」：完美外表下的心動搖擺

劇中，魯常泫飾演的閔政宇出身政治名門，繼承曾任國務總理的祖父與父親之位，成為史上最年輕的國務總理。 他不僅家世顯赫，更擁有帥氣外貌、聰明頭腦與溫柔性格，常年榮登「最想嫁的男人」榜首，是全韓國女性的夢中情人。



他總是維持無可挑剔的外表，極少流露內心想法，唯獨對從小一起長大、建立深厚信任的「李安大君」（邊佑錫 飾）能夠坦誠相待。 然而，當李安大君決定與學妹成熙珠（IU 飾）契約結婚後，閔政宇的內心也開始產生波動。 他究竟會成為兩人契約婚姻中的「變數」嗎？ 劇情令人好奇！

孔升妍詮釋「王室之花」：優雅背後的不安與掙扎

孔升妍飾演的大妃尹怡朗，則是大韓民國王室的支柱。 她出身於曾出過四位王后的尹氏家族，自幼學習隱藏情感、如花朵般優雅生存，早已接受自己將成為歷史一部份的命運，始終展現完美王妃的模樣。



然而，隨著年幼的兒子突然繼位，成為大妃的尹怡朗人生也逐漸偏離原本軌道。 尤其深受國民絕對支持的李安大君的存在，更讓她的不安日益加劇。 在這危機四伏的現實中，尹怡朗能否守住兒子與自己的命運？ 也成為劇情關注焦點。

最新劇照曝光：政界與王室的氣場對決

近日公開的劇照中，可見置身政界與王室核心的閔政宇與尹怡朗，各自散發優雅氣場。 魯常泫以紳士微笑展現領導國家的總理風範，孔升妍則以端莊姿態流露王室最高長輩的姿態的同時眼神中又藏著一絲深不可測的謀略。

兩位演員過去在電影、電視劇中屢屢以深刻表現征服觀眾，這次將如何演繹「守護各自命運」的閔政宇與尹怡朗，令人期待。

《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述一個「什麼都有卻因身份平凡而煩躁的女人」與「身為王子卻一無所有而悲傷的男人」之間，打破階級、開創命運的浪漫故事，預計將於2026年4月首播。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞