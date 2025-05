B1A4 × ONF台北合體開唱！ WM所屬藝人聯演海外舞台 6月21日TICC登場，門票5/24開搶

韓國人氣男團 B1A4 與 ONF 宣布將於 6 月 21 日聯手登台,在台北國際會議中心(TICC)舉辦演唱會《B1A4 & ONF CONCERT [FLY WITH LIGHT] IN TAIPEI》。這是WM娛樂(WM Entertainment)首次攜手旗下藝人共同登上海外舞台的特別企劃,令粉絲們期待。

本次演唱會主打雙團聯演,結合 B1A4 的溫暖旋律與 ONF 的強勁舞台爆發力,預告將帶來專屬合作舞台,打造前所未見的華麗夜晚。門票將於 5 月 24 日上午 11 點在遠大售票系統正式開賣,勢必引發搶票熱潮。



出道於 2011 年的 B1A4,以《SOLO DAY》、《What's Happening?》等作品紅遍亞洲,憑藉明亮曲風與療癒形象深受粉絲喜愛。去年(2024)11月,成員 CNU、燦多、孔燦曾來台舉辦出道 13 週年紀念演唱會《13ANA=DAY》,睽違多年再與台灣 BANA 相見,獲得廣大回響。時隔不到一年再次訪台,也展現了他們對粉絲的珍惜與感謝,這次將帶來怎樣的驚喜舞台,引發高度期待。



而 2017 年出道的 ONF,則是在舞蹈競演節目《Road to Kingdom》中展現出色舞台實力與創意編排受到矚目,這是一個在全球廣受喜愛的團體,於今年2月發行的正規二輯 Part.1《ONF:MY IDENTITY》創下了初動銷售紀錄新高,主打歌〈The Stranger〉更登上音源榜冠軍與音樂節目一位,寫下了出道以來的全新高峰。去年底他們曾來台舉辦粉絲見面會,完整體回歸與台灣粉絲相見,現場氣氛感人。這次再度來台,勢必再次掀起熱潮。



B1A4 與 ONF 同屬 WM娛樂旗下,WM 自創立以來致力培養兼具實力與個人魅力的藝人,過去也推出過 OH MY GIRL 等知名團體。這場家族聯演不僅是兩團首次合體演出,更可能為 WM 家族海外巡演開啟新篇章。想一睹 B1A4 的溫柔與 ONF 的爆發力同台飆歌,絕對不能錯過,演出門票將於 5 月 24 日上午 11 點,遠大售票系統正式開賣。

【B1A4 & ONF CONCERT [FLY WITH LIGHT] IN TAIPEI】

演出時間:2025年6月21日(六)18:00

地點:TICC 台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段一號)

票價:A區 NT$5,800/B區 NT$4,800/C區 NT$3,800/身心席 NT$2,900

啟售時間:2025年5月24日(五)上午11:00

購票平台:Ticket Plus遠大售票網站 & 全台7-ELEVEN ibon機台

購票網址(網站建置中)

身障購票:請透過 Ticket Plus 遠大售票網站 email 聯繫購票





