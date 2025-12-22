池錫辰人生首度奪下大賞！《藉口GO》頒獎典禮全場感動瞬間：「這是我出生以來第一次拿到大賞」

池錫辰在「第3屆《藉口GO》頒獎典禮」中，成為大賞獎盃的得主，劉在錫也感動發聲。

當天的頒獎典禮共有 32 位藝人出席，讓典禮更加華麗精采。大賞候選人包括南昶熙、梁世燦，以及池錫辰。介紹大賞候選人的 VCR 中，未能到場的曹世鎬也出現在畫面中，引發關注。對此，前輩宋恩伊表示：「世鎬也真的辛苦了。」表達共鳴，而劉在錫則說：「在候選人當中，雖然曹世鎬今天未能出席，也請大家為他鼓掌一次。」讓現場氣氛更加溫暖。



大賞得主將獲得一枚由純金打造的金質徽章，頒獎嘉賓則由上屆大賞得主黃晸珉擔任。在緊張氣氛中公佈的結果，第3屆《藉口GO》頒獎典禮大賞最終由池錫辰獲得。

登上舞台的池錫辰難掩激動的心情。他表示：「這是我出生以來第一次拿到大賞。衷心感謝各位成員為我投票，也一直很感謝製作團隊。在《藉口GO》節目期間，大家對我的喜愛讓我倍感溫暖，也非常感謝一起合作的黃晸珉、劉在錫、梁世燦。」



接著他補充說：「其實我一直堅信『只要撐下去、再撐一下，總有一天會迎來這樣的好日子吧』，而我也確實做到了。能在這麼多優秀的人面前獲得這個獎項，我感到無比榮幸。謝謝大家。」他真摯的情感溢於言表，在台下看著這一幕的HAHA和池睿恩也感動得熱淚盈眶。

劉在錫也表達了對池錫辰的敬意和欽佩：「我覺得錫辰哥讓我明白，只要默默堅持，就會有很多人認可你。」

