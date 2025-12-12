與朴娜勑「注射阿姨」爭議無關！SHINee Key因海外演出行程，才沒有參加《我獨自生活》和《驚人的星期六》錄製！

SHINee Key 因海外行程沒參加《驚人的星期六》和《我獨自生活》的錄製。對於最近被懷疑與朴娜勑的「注射阿姨」A某有交情傳聞，目前仍保持沈默。

今日（12日）據韓媒報導，Key 缺席tvN綜藝《驚人的星期六》的錄製，這是朴娜勑8日宣佈退出活動後首次進行的拍攝。對此，《驚人的星期六》回應：「Key 因爲預定的海外巡演日程，將不參加本週進行的錄製。」據悉，今晚播出的《我獨自生活》中，他也不會作爲攝影棚嘉賓登場。



本月6日，Dispatch（D社）報導朴娜勑不是在醫療機構，而是在普通家庭中給「注射阿姨」A某輸液和開出各種藥物處方。在有關A某的各種傳聞尚未消除的情況下，有網友就翻出A某去年12月分享的影片中，狗狗的名字（comme des、garcons）與品種，還有房內的鏡子、盆栽位置，都與 Key 在《我獨自生活》中公開的家相似，因此被質疑A某和 Key 有神秘交集。



（相關報導：狗狗出賣了主人？朴娜勑「注射阿姨」疑與SHINee Key有「長期接觸」 ! 網瘋猜：根本常去他家）

但過去幾天裡 Key 和經紀公司SM娛樂都沒有表明任何立場，《我獨自生活》的觀眾們甚至向 Key 發表聲明稱：「在登上《MBC 演藝大賞》舞台擔任MC之前，請解釋與注射阿姨的爭議。」

