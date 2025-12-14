南柱赫與Management SOOP合約到期不續約！有望加入Fable Company，和崔宇植、全少妮等成為同事

「南朋友」南柱赫之後要繼續走花路啊！也期待他的新作品《東宮》！

近日，經紀公司 Management SOOP 通過官方 SNS 公開與演員南柱赫的專屬合約結束的消息。Management SOOP 表示：「南柱赫演員的專屬合約將於今年12月到期。這段時間和演員一起走過寶貴的時間，對此表示感謝，真心希望南柱赫演員的未來充滿好事。」



據韓媒報導，南柱赫正在與 Fable Company積極討論專屬合約，而 Fable Company 是2023年春天成立的經紀公司，目前旗下有崔宇植、全少妮、朴練佑、洪民基等。

以模特兒出道的南柱赫，2014年在《剩餘公主》開始作為演員活動，陸續出演《Who Are You－學校2015》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up：我的新創時代》、《二十五，二十一》等熱門劇，獲得很多觀眾的喜愛。他在2024年完兵役，以明年公開的 Netflix《東宮》回歸。



《東宮》由南柱赫、盧允瑞、曹承佑主演，是一部科幻動作時代劇，講述各種鬼魂出沒在充滿深奧祕密的宮殿內，爲解決這一問題，砍鬼人和宮女祕密潛入宮中展開的故事。



