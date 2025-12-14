金施勲來港擔任麵包店一日店長 活動圓滿成功

MUZI BAKERY 木子烘焙為慶祝成立一週年，今日（12月13日）於鑽石山分店（鑽石山地鐵站A2出口）舉辦「一日店長」特別活動，由神話娛樂旗下韓國藝人— 金施勲 擔任一日店長，吸引逾百名粉絲及顧客到場參與，現場氣氛熱鬧溫馨。

金施勳曾參加韓國Mnet選秀節目《PRODUCE X 101》嶄露頭角；隨後以男子組合BDC隊長身份出道，並於生存競演節目《Peak Time》展現實力，更憑藉JTBC大型偶像選秀《PROJECT 7》成功晉級決賽圈，備受矚目。

活動自下午2時正式開始，限量推出的週年慶特別套餐開售後迅速售罄，顧客依序領取互動號碼卡，與擔任「一日店長」的金施勲近距離互動。參加者除可品嚐限定烘焙美食外，更有機會參與抽獎及彩蛋環節，獲得一對一合照、親筆簽名拍立得等紀念禮遇，留下珍貴回憶。





活動流程安排順暢有序，由中午12時起發售套餐，至下午3時進行全體大合照及驚喜彩蛋環節，全程洋溢歡笑與期待。主辦方感謝所有參與者的熱情支持與配合，令是次活動圓滿舉行。

MUZI BAKERY 木子烘焙表示，未來將繼續秉承「以烘焙連結社區」的理念，籌辦更多元化的活動與產品體驗，積極回饋社群，與顧客共同創造更多美好時刻。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

