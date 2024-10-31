《PROJECT 7》首播最暖心又令人心疼一幕：《PEAK TIME》戰友為金炫才（金玄載）加油

全新選秀節目《PROJECT 7》已開播，其中一名參賽者中在過去一年有著令人心疼的經歷：遭爆料校園霸凌後，從同個製作單位製作的選秀《PEAK TIME》下車，他就是金炫才（原譯金玄載）。

先稍微回顧金炫才過往發生何事，事情要回到去年3月，《PEAK TIME》參賽者金炫才在生存舞台上順利被評審選擇，與金丙周、文鐘業、熙都、GON組成全新的團體「24點」（TEAM 24:00），由於參賽期間有自稱是受害者的同學爆料遭其霸凌，他發長文反控對方的同時，為了不使24點隊友和製作單位受傷害而決定退賽。雖然他的決定曾影響24點的演出表現，但24點隊友們仍和他保持聯絡暗暗力挺。



金炫才反過來起訴那名「受害者」，經過一年打贏官司宣告勝訴，也總算洗清汙名。現在，金炫才正以《PROJECT 7》重新懷抱對舞台、對愛豆的熱情，他出場欲表演時，製作單位貼心的拍下一些參賽者為他加油的畫面，那些參賽者包括他24點前隊友熙都、GON，還有也曾參賽《PEAK TIME》的金施勲（前BDC成員，參賽時是18點）、BAE173柳盈署與朴俊庶（參賽時是13點）。



在《PEAK TIME》是評審的導師Ryan Jhun，見到金炫才相當歡迎，微笑但又帶點心疼的語氣問他：「你怎麼來了？就這麼想當歌手嗎？」金炫才也用笑臉回答：「因為喜歡舞台。」而問他當初在《PEAK TIME》期間的遭遇，他的微笑漸漸消失，呼吸明顯不是很順暢地解釋來龍去脈。他在後台採訪坦言當時下車後，他看了本該有他在的24點〈Be Mine〉舞台上百上千次，太想重新站上舞台就報名了《PROJECT 7》。



▼本該有金玄載的〈Be Mine〉舞台



金炫才帶來B.I的〈WATERFALL〉，如同一年多前在《PEAK TIME》裡再次展現高水準Rap能力，歌詞還像是傳達自己的心境，表演讓其他參賽者與導師們都點頭如搗蒜，可惜的是他很明顯不夠自信，HUI認為他的表情很生硬，辛由美更指出他眼神都朝地面。金炫才嘆了口氣表示自己在經歷過霸凌疑雲後，不太敢直視他人眼睛，但承諾「會改善」。



金炫才最終合格，HUI後來對Ryan Jhun嘆道：「這個節目會不會包含太多人生了？」Ryan Jhun回答：「HUI你要常來，就知道我為什麼哭！」Ryan Jhun會說這句話大概是因為，他在前面BAE173出現時掉淚哭泣‎，HUI也開始對參賽者們的境遇感到不捨了。



▼以上相關片段（完整節目香港觀眾可上黃Viu煲劇平台收看）



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