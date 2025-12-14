金施勲来港担任面包店一日店长 活动圆满成功

MUZI BAKERY 木子烘焙为庆祝成立一周年，今日（12月13日）於钻石山分店（钻石山地铁站A2出口）举办「一日店长」特别活动，由神话娱乐旗下韩国艺人— 金施勲 担任一日店长，吸引逾百名粉丝及顾客到场参与，现场气氛热闹温馨。

金施勋曾参加韩国Mnet选秀节目《PRODUCE X 101》崭露头角；随后以男子组合BDC队长身份出道，并於生存竞演节目《Peak Time》展现实力，更凭藉JTBC大型偶像选秀《PROJECT 7》成功晋级决赛圈，备受瞩目。

活动自下午2时正式开始，限量推出的周年庆特别套餐开售后迅速售罄，顾客依序领取互动号码卡，与担任「一日店长」的金施勲近距离互动。参加者除可品尝限定烘焙美食外，更有机会参与抽奖及彩蛋环节，获得一对一合照、亲笔签名拍立得等纪念礼遇，留下珍贵回忆。





活动流程安排顺畅有序，由中午12时起发售套餐，至下午3时进行全体大合照及惊喜彩蛋环节，全程洋溢欢笑与期待。主办方感谢所有参与者的热情支持与配合，令是次活动圆满举行。

MUZI BAKERY 木子烘焙表示，未来将继续秉承「以烘焙连结社区」的理念，筹办更多元化的活动与产品体验，积极回馈社群，与顾客共同创造更多美好时刻。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com

