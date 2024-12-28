《PROJECT 7》成團名竟叫「CLOSE YOUR EYES」！排名大洗牌，中國籍馬靖翔打敗日籍櫻田健真拿第一！

《PROJECT 7》昨晚（27日）現場直播第12集結局，也就是成團決賽，團名確定為「CLOSE YOUR EYES」，突破重圍的七人都算是眾望所歸，在節目後半幾集穩定處在出道組，不過排名上「大洗牌」：

一、馬靖翔（中國籍）



二、櫻田健真（日本籍）



三、全珉稶（稶音同郁）



四、徐竟培



五、宋承浩



六、張汝遵



七、金成旼



實力與人氣兼具的櫻田健真一直以來不是一就是二，馬靖翔過去最高也只有第四名，但一舉打敗拜櫻田健真拿下第一，引起相當大的討論。馬靖翔還是繼去年《BOYS PLANET》拿第一的章昊以來，第二名拿下選秀第一名成功出道的中國籍練習生，而且馬靖翔去年也在《BOYS PLANET》陣中，可惜止步30名，二次生存淘汰式便被淘汰。



張汝遵和馬靖翔一樣曾參賽《BOYS PLANET》，張汝遵則止步第一次生存式，兩位相隔一年在《PROJECT 7》現身很快就累積人氣，此次順利出道相當勵志。不過，由於馬靖翔排名變動太大、投票票數與其他人相距太大，台灣Threads、中國微博都有觀眾質疑。



還有很特別的就是，第三名的全珉稶身為‎男團BAE173‎成員，和櫻田健真一樣剛開賽就是出道熱門，力拚二次出道成功。很可惜的是，早期是出道熱門人選、也要力拚再出道的前BDC成員金施勲，最後沒能突破重圍，成為遺珠。



南智雲、康珉瑞、禹河準、姜鉉佑……都有人認為很可惜，不過比起出道人選，韓國網友似乎更在意團名為何叫「CLOSE YOUR EYES」，‎網友毫不留情大笑、吐槽‎，留言如「張開眼睛不是更好嗎？」、「所以用耳朵聽就可以了」、「最近聽到最震驚的團名」，或是貼出各種哏圖。

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