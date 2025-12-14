神隱3個月回歸！李侑菲近照激似張員瑛，網友驚呼：「分不出來！」

演員李侑菲在神隱近3個月後，終於透過社群媒體更新近況，與粉絲們暖心互動，立刻引發熱烈討論！

日前，李侑菲通過個人IG公開了一系列生活照與短片，並寫下貼心叮嚀：「大家都要穿暖一點喔！」這是她自9月後，時隔約3個月的貼文，久違的更新讓粉絲們又驚又喜。 照片中，李侑菲身穿毛茸茸的皮草外套搭配牛仔褲，展現時髦又休閒的冬日穿搭，整個人散發著溫柔優雅的氣息。 白皙肌膚與精緻五官依舊亮眼，狀態好到完全不像已經33歲，凍齡美貌讓網友們大呼不敢相信。



這組照片火速在韓網流傳開來，被說與當紅女團IVE的成員張員瑛以及ILLIT的成員慜柱十分相似，引起網友熱議，大家紛紛留言表示：「真的好像張員瑛！」、「跟慜柱是失散姐妹吧？」、「這一家子的基因太強了」、「黑長直+瀏海，和張員瑛的氛圍超級像」、「李侑菲本來就有一點像張員瑛+慜柱」。 同時粉絲們也激動表達思念之情：「好久沒看到妳更新了！」、「終於等到妳了，太美了」、「要常常發照片啊！」。 連李侑菲的媽媽、資深演員甄美里也默默來按讚，低調展現對女兒的支持與寵愛。



李侑菲於2011年透過MBN情境劇《吸血鬼偶像》出道，憑藉清新氣質受到關注。 之後在《善良的男人》、《九家之書》、《任意依戀》、《朝鮮驅魔師》、《柔美的細胞將總統》、《7人的逃脫》及《7人的復活》等多部作品中展現多樣化的演技，實力備受肯定。 她的親妹妹李多寅則在2021年與「國民女婿」李昇基開始交往，並於已結婚，兩人現已育有一女，家庭生活幸福美滿。 不過，今年5月李昇基岳父等人因涉嫌《資本市場法》等罪名遭檢方調查起訴，李昇基也在4月底透過公司表明「將與岳家劃清界線」，一度成為話題焦點。

雖然家庭背景一度引起討論，但李侑菲仍持續透過作品與粉絲交流，這次久違po出近況，也讓人期待她未來的演藝活動與新作品！

