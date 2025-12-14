命中註定！卞耀漢欣賞「愛笑的瑞秋·麥亞當斯」、Tiffany鐘情「外冷內熱壞男人」，網尖叫：他們就是彼此的理想型

演員卞耀漢（卞約漢）與女團少女時代成員Tiffany Young公開「以結婚為前提交往」的喜訊後，兩人過去對理想型的描述再次受到廣泛關注。 韓網友驚呼，他們根本遇到了自己的夢中情人！

卞耀漢：像《手札情緣》瑞秋·麥亞當斯、愛笑的女人

早在2015年，卞耀漢就對理想型做出了具體描述。 當時他做客SBS廣播節目《兩點出逃 Cultwo Show》，坦言：「我喜歡像電影《手札情緣》（另譯： 忘了、忘不了）中的瑞秋·麥亞當斯（Rachel McAdams）那種風格。 要說理想型的話，我喜歡很愛笑、笑起來很漂亮的女生。」他還補充說：「我想遇見一個談過戀愛的女人。 以前我不喜歡，但現在想法變了。 我希望能遇到一個懂得去愛的女人。」



卞耀漢對瑞秋·麥亞當斯的喜愛並非一時，同年在tvN電視劇《前女友俱樂部》製作發布會上也重申她是理想型。 他坦言：「我真的很喜歡她在《手札情緣》裡的模樣。 她演出的作品我全都看過了。」



변요한이 과거에 언급했던 이상형 연예인...she is the girl! pic.twitter.com/UxwigfKDjx — darkeye (@daily_korea) December 13, 2025

今年4月做客網綜《Sana的冰箱採訪》時，卞耀漢依舊表示理想型是「充滿活力、愛笑、個性積極的人」，分享道：「最好的（相處狀態）是舒適自在，而這需要有好的能量作為基礎。 彼此很合得來、很愛笑，兩個人在一起時就會很有趣。」



韓網熱議，Tiffany招牌的甜美笑容與卞耀漢口中「笑起來很漂亮」的理想型完全契合，直呼他根本是遇到了現實版的夢中情人。







Tiffany：外冷內熱的「具俊表」式壞男人

Tiffany也曾明確公開理想型。 她在2009年播出的綜藝節目《來玩吧》中表示：「可能因為我年紀還小，所以還是喜歡壞男人。 舉例來說，我覺得《花樣男子》具俊表那種角色真的很有魅力。 像那樣外表冷酷、不苟言笑，但只對自己的女人好的類型，不是非常有魅力嗎？」當主持人劉在錫打趣問她：「沒錢也可以嗎？ 只要是壞人就可以嗎？」Tiffany爽快回答：「沒有錢也可以，只要只喜歡我就好」。



正義感獲讚！卞耀漢美談再被提及

卞耀漢曾在2021年的網路節目《金福俊的案件委託》中表示，他可以忍受別人罵他，但「不能忍受別人罵弱者、不在場的人和女性」。 他還透露，如果在路上遇到男女吵架，一定會停下來和經紀人一起注視，以防事態惡化成約會暴力。



和卞耀漢一同服兵役的人也曾爆料稱，他運動好、身材好，對不潔氣味零容忍，對同袍的衛生工作也要求嚴格，不僅為洗澡流程制定規範，若在宿舍聞到臭味甚至會跑過去把人踢翻XD

此外，卞耀漢和Tiffany因拍攝Disney+劇集《逆貧大叔》結緣，目前已戀愛一年半。 兩位當事人也透過各自的IG發表了親筆信，甜蜜承認戀情「正以結婚為前提交往中」，並承諾婚禮日期一旦確定，將會第一時間告知粉絲。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞