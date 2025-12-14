趙震雄退圈引爆連鎖反應：D社面臨關門風險？ 議員同步質疑：當年刑罰已是「特惠」

韓國演藝圈風暴持續擴大，49歲演員趙震雄的「少年犯事件」已從個人過往事件，延燒成媒體責任與少年司法制度的激烈攻防。 在其宣佈退出演藝圈後，一直為他發聲的金慶浩律師正式向媒體「D社」（DISPATCH）及相關記者提出刑事告發，並強硬表示：「D社可能真的會關門。」

法律戰線——律師指控媒體誤導，恐面臨天價求償

爭議核心在於「D社」的報導中使用了「確認趙震雄在高二時接受過刑事審判」等敘述，並將其過去事件描述為「受特別法強盜、強姦相關刑事審判」。 金律師嚴正駁斥，強調從法律角度而言，趙震雄當年並未遭檢方起訴，也未曾於刑事法庭受審，法院所作出的僅是「少年保護處分」。 此類處分以教化為目的，在韓國法律中不屬刑罰，依法不留前科，且《少年法》第32條更明定不得對少年未來身分造成影響。 律師指控該媒體將「接受保護處分的少年」塑造成「受刑事審判的重罪犯」，是嚴重誤導。



金律師更指出根據《少年法》第70條，少年事件原則上應全程保密，禁止任意查閱記錄。 他揚言提告不只針對刑事部份，更因趙震雄退出演藝圈後，所有已簽約的戲劇、電影、廣告等項目都可能產生巨額違約金及相關損失（據韓媒「Newsen」報道，違約金最高可達100億韓元），這些損失都可能向「D社」全數求償。 這場訴訟結果，被視為將深刻影響韓國娛樂新聞的採寫倫理與對少年事件報導的準則。

政治介入——議員質疑司法寬待，點名政治立場護航

與此同時，爭議也蔓延至政治領域。 韓國執政黨國民力量的周鎭宇議員在節目中公開評論，直指趙震雄過去的少年事件「疑似受到過度寬待」。 他認為1990年代對性犯罪、強盜等案件的司法尺度相較現今「偏寬鬆」，質疑當年的處分方式過於輕縱，並表示：「若以現在法律標準來看，同樣案件發生在成年階段，可能是15年以上的重罪案件。」因此，他認為「是否已付出罪責」的討論仍有爭議空間。



周議員更進一步提及，趙震雄成年後仍有一些與暴力相關的負面傳聞被外界提出。 此外，他點名部份支持趙震雄的圈內人士，可能因其過去曾在節目中對前總統彈劾案等議題發表偏左言論，而因「政治立場相同」對其進行護航。



對於相關指控，趙震雄方面已承認曾有少年事件的事實，但重申自己「與性侵相關指控毫無關聯」。 事件在媒體、法律與政治的多重層面上持續發酵，真相與責任歸屬仍在激烈交鋒之中。

