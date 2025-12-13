少女时代首位人妻诞生！Tiffany卞耀汉「萤幕情侣」假戏真做，有望明年秋天完婚！

韩国演艺圈今日（13日）传出喜讯！实力派演员卞耀汉（卞约汉）与亚洲天团 少女时代成员Tiffany Young（黄美英）宣布将结为夫妻，震惊娱乐圈！

两人的缘分始於合作 Disney+ 原创剧集《逆贫大叔》，从萤幕情侣修成正果，预计将於明年秋天举行婚礼，Tiffany 也将成为少女时代中首位步入礼堂的成员。



火辣吻戏擦出爱火 相恋一年半决定结婚

据悉，卞耀汉与 Tiffany 是在 2024 年 5 月播出的《逆贫大叔》之后发展为恋人，即使在繁忙的行程中仍相互体谅地维系，经过约一年半的时间，决定以深厚信任为基础，携手共度余生。 卞耀汉的经纪公司TEAMHOPE於 13 日证实：「两位演员目前正以结婚为前提交往中。」



这对准夫妻的缘分始於《逆贫大叔》，两人在剧中饰演情侣，更上演了火热的浪漫吻戏。 谈及当时的合作，Tiffany 曾公开赞赏卞约汉：「我一直是卞耀汉演员的超级粉丝，现场的他就像独角兽一样。 他是个非常热情的人，我也尽可能地吸收他的能量并从中学习。」而卞耀汉也对这位准新娘赞誉有加，笑称：「Tiffany 是我的英文老师。 我在片场非常依赖她。」



婚期未定先报喜 经纪公司盼粉丝祝福

虽然两人结婚消息已曝光，但婚礼日程尚未具体确定。 经纪公司表示：「两位演员都希望在确定下来的第一时间，就能告知各位粉丝。」 并恳请大众为他们祝福，祈求恩典和爱在未来与他们同在。



卞耀汉自 2011 年出道以来，凭藉《未生》《阳光先生Mr.Sunshine》《兹山鱼谱》等多部影视作品奠定了「值得信赖的演员」地位。 而 Tiffany 於 2007 年以少女时代出道后大受欢迎，近年来则以本名 Tiffany Young 积极拓展演员版图，出演了JTBC剧集《财阀家的小儿子》、音乐剧《芝加哥》等作品。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻