赵震雄退圈引爆连锁反应：D社面临关门风险？ 议员同步质疑：当年刑罚已是「特惠」

韩国演艺圈风暴持续扩大，49岁演员赵震雄的「少年犯事件」已从个人过往事件，延烧成媒体责任与少年司法制度的激烈攻防。 在其宣布退出演艺圈后，一直为他发声的金庆浩律师正式向媒体「D社」（DISPATCH）及相关记者提出刑事告发，并强硬表示：「D社可能真的会关门。」

法律战线——律师指控媒体误导，恐面临天价求偿

争议核心在於「D社」的报导中使用了「确认赵震雄在高二时接受过刑事审判」等叙述，并将其过去事件描述为「受特别法强盗、强奸相关刑事审判」。 金律师严正驳斥，强调从法律角度而言，赵震雄当年并未遭检方起诉，也未曾於刑事法庭受审，法院所作出的仅是「少年保护处分」。 此类处分以教化为目的，在韩国法律中不属刑罚，依法不留前科，且《少年法》第32条更明定不得对少年未来身分造成影响。 律师指控该媒体将「接受保护处分的少年」塑造成「受刑事审判的重罪犯」，是严重误导。



金律师更指出根据《少年法》第70条，少年事件原则上应全程保密，禁止任意查阅记录。 他扬言提告不只针对刑事部份，更因赵震雄退出演艺圈后，所有已签约的戏剧、电影、广告等项目都可能产生巨额违约金及相关损失（据韩媒「Newsen」报道，违约金最高可达100亿韩元），这些损失都可能向「D社」全数求偿。 这场诉讼结果，被视为将深刻影响韩国娱乐新闻的采写伦理与对少年事件报导的准则。

政治介入——议员质疑司法宽待，点名政治立场护航

与此同时，争议也蔓延至政治领域。 韩国执政党国民力量的周鎭宇议员在节目中公开评论，直指赵震雄过去的少年事件「疑似受到过度宽待」。 他认为1990年代对性犯罪、强盗等案件的司法尺度相较现今「偏宽松」，质疑当年的处分方式过於轻纵，并表示：「若以现在法律标准来看，同样案件发生在成年阶段，可能是15年以上的重罪案件。」因此，他认为「是否已付出罪责」的讨论仍有争议空间。



周议员更进一步提及，赵震雄成年后仍有一些与暴力相关的负面传闻被外界提出。 此外，他点名部份支持赵震雄的圈内人士，可能因其过去曾在节目中对前总统弹劾案等议题发表偏左言论，而因「政治立场相同」对其进行护航。



对於相关指控，赵震雄方面已承认曾有少年事件的事实，但重申自己「与性侵相关指控毫无关联」。 事件在媒体、法律与政治的多重层面上持续发酵，真相与责任归属仍在激烈交锋之中。

