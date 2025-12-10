趙震雄風波擴大！業界爆料一喝酒就爆粗動手！波及演員鄭滿植、丁海寅

韓國演員趙震雄近日因「少年犯」舊聞與成年後數個負面消息被起底，隨後宣佈退出演藝圈，引發各界震撼。 然而根據韓媒《體育京鄉》的最新報導，圍繞他的爆料仍在持續延燒。

據報導，一名自稱是「電影業工作者、趙震雄暴行與失序行為目擊者」的A某，於8日在某線上社群發文，直言趙震雄之所以急著宣佈引退，是因為「再硬撐下去就會連環爆更多事情」。

A某爆料，過去電影《獄火重生：金昌洙》聚餐時，趙震雄因不滿某位丁姓/鄭姓（정모씨，鄭/丁韓文發音相同）演員的配角演技，當場起口角甚至動手成「小型鬥毆」，最後由經紀人緊急把傷害方送走、公司代表出面道歉才收場。 他還指稱，趙震雄喝酒後容易對同行失控，在圈內早就被貼上「酒品差、常鬧場」的標籤。《體育京鄉》雖未表明鄭姓配角演員是誰，卻貼出了鄭滿植的《獄火重生：金昌洙》海報，「鄭某」一目了然。

A某更說趙震雄形象早已在業界崩壞，「已經很久沒有工作找他了」，甚至聲稱對方近年涉入政治，是為了「找靠山」。 他形容：「酒桌上遇到他真的很崩潰，剛開始看起來很紳士，但一喝就變了。」

《體育京鄉》同時指出，紀錄片導演許哲也重新提起2014年在活動車內遭趙震雄「無故揮拳打臉」的事件。 他稱事後向趙震雄要求道歉，卻只得到「我不記得了」的回應。 許導還說，當時車上另一位如今已相當知名的男演員，也曾遭趙震雄施暴。 （根據instiz原貼文爆料，2014年同場活動上遭到趙震雄暴力的是演員丁海寅）





多名業界人士向媒體透露，趙震雄的酒後脫序和其他問題其實早已不是秘密，「只是終於爆開了」。

