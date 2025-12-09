「MZ九尾狐」金惠奫 X 羅門《雖然從今天開始是人類》劇本圍讀照公開！明年 1 月接檔《模範計程車 3》首播

SBS 全新金土劇《雖然從今天開始是人類》今日宣布，該劇確定將於明年 1 月 16 日首播，並公開了充滿火花的劇本圍讀現場，瞬間點燃劇迷的期待感。

劇情設定：厭惡關係開啟的奇幻羅曼史

這部奇幻羅曼史講述不願成為人類、一心享受青春美貌的古怪 MZ 九尾狐「殷浩」（金惠奫 飾），與一位自我愛戀過度、只擔心肌肉流失的世界級足球明星「薑時烈」（羅門 飾）之間，經歷一連串波折並「拯救破碎人生」的故事。

這段充滿新鮮感的神祕戀情，將由戀愛經驗為零的母胎單身九尾狐，與因一瞬間選擇而命運驟變的足球巨星，在「厭惡關係」的碰撞中共同展開。



黃金陣容齊聚 頂級卡司化學反應爆棚

當天的劇本圍讀會上，在導演金正權（《戀愛大戰》、《大指揮家：弦上的真相》）與編劇朴燦英、趙雅英（《最棒的炸雞》）的帶領下，主演群金惠奫、羅門、李施優、張東柱、崔昇允、印喬鎮、李承俊、洪洙賢等新舊世代演員齊聚一堂。

金惠奫飾演極力抗拒成為平凡人的九尾狐「殷浩」，她憑藉《背著善宰跑》創造現象級人氣，備受關注。羅門飾演極度自戀、職業生涯幾乎囊括所有「首位」頭銜的足球明星「姜時烈」，他曾憑藉《殭屍校園》受到全球矚目。

李詩宇飾演籠罩神秘面紗、與銀狐有淵源的「金狐」。張東周飾演陷入迷茫痛苦的足球選手「玄宇碩」，是故事軸心之一。崔承允飾演確定的「反派角色」、金水集團第四代繼承人「李允」。

此外，印喬鎮飾演從國家隊轉任市民球團的足球教練「朴龍吉」，李承俊飾演全力支持兒子玄宇碩的父親「玄相哲」，洪洙賢則特別出演姜時烈九年資深經紀人「洪妍秀」。



製作團隊表示：「本劇以獨創的設定和世界觀，將九尾狐傳說帶出不一樣的樂趣。 金惠奫、羅門的化學反應，絕對值得大家耐心等待。」《雖然從今天開始是人類》將接檔目前播出的《模範計程車 3》，預計於明年 1 月 16 日晚上 9 點 50 分正式首播。



