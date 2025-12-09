「MZ九尾狐」金惠奫 X 罗门《虽然从今天开始是人类》剧本围读照公开！明年 1 月接档《模范计程车 3》首播

SBS 全新金土剧《虽然从今天开始是人类》今日宣布，该剧确定将於明年 1 月 16 日首播，并公开了充满火花的剧本围读现场，瞬间点燃剧迷的期待感。

剧情设定：厌恶关系开启的奇幻罗曼史

这部奇幻罗曼史讲述不愿成为人类、一心享受青春美貌的古怪 MZ 九尾狐「殷浩」（金惠奫 饰），与一位自我爱恋过度、只担心肌肉流失的世界级足球明星「姜时烈」（罗门 饰）之间，经历一连串波折并「拯救破碎人生」的故事。

这段充满新鲜感的神秘恋情，将由恋爱经验为零的母胎单身九尾狐，与因一瞬间选择而命运骤变的足球巨星，在「厌恶关系」的碰撞中共同展开。



黄金阵容齐聚 顶级卡司化学反应爆棚

当天的剧本围读会上，在导演金正权（《恋爱大战》、《大指挥家：弦上的真相》）与编剧朴灿英、赵雅英（《最棒的炸鸡》）的带领下，主演群金惠奫、罗门、李施优、张东柱、崔升允、印乔镇、李承俊、洪洙贤等新旧世代演员齐聚一堂。

金惠奫饰演极力抗拒成为平凡人的九尾狐「殷浩」，她凭藉《背著善宰跑》创造现象级人气，备受关注。罗门饰演极度自恋、职业生涯几乎囊括所有「首位」头衔的足球明星「姜时烈」，他曾凭藉《僵尸校园》受到全球瞩目。

李诗宇饰演笼罩神秘面纱、与银狐有渊源的「金狐」。张东周饰演陷入迷茫痛苦的足球选手「玄宇硕」，是故事轴心之一。崔承允饰演确定的「反派角色」、金水集团第四代继承人「李允」。

此外，印乔镇饰演从国家队转任市民球团的足球教练「朴龙吉」，李承俊饰演全力支持儿子玄宇硕的父亲「玄相哲」，洪洙贤则特别出演姜时烈九年资深经纪人「洪妍秀」。



制作团队表示：「本剧以独创的设定和世界观，将九尾狐传说带出不一样的乐趣。 金惠奫、罗门的化学反应，绝对值得大家耐心等待。」《虽然从今天开始是人类》将接档目前播出的《模范计程车 3》，预计於明年 1 月 16 日晚上 9 点 50 分正式首播。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻