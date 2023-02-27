《黑暗榮耀》霸凌惡女辛睿恩：「演出朴涎鎮沒有參考其他角色，運用自己外貌的冷酷面〜」

演員辛睿恩在《黑暗榮耀》中演出在校園中霸凌女同學的主導者朴涎鎮一角，讓觀眾們感受到她的極度惡劣，演技上可說是表現得相當成功。而她也在訪談中提到了自己當時準備這角色的方式。

日前辛睿恩登上了時尚雜誌，而其中的訪談中也提到了她演出Netflix話題作品《黑暗榮耀》中朴涎鎮的學生時期，由於這部作品中朴涎鎮是相當主要的一個加害者，劇中對於這角色的描繪相當深入，辛睿恩冷酷施暴又嘲笑的樣子，細膩演技呈現讓觀眾們對她印象深刻，在這個角色上的詮釋甚至比她之前所主演的電視劇更令人驚艷。

辛睿恩被問到在演出此角色時是否有參考哪個其他角色？她則表示自己準備涎鎮的時候，與其說要參考其他人，不如說是努力展現出自己外表冷漠的一面，而辛睿恩本人的個性也是在冷冷的外表下藏著調皮搞笑的這一類，被問起這點她表示，自己並不是硬要搞笑，而是覺得做了些非必要的動作之後會讓對方笑起來，氣氛就變得很不錯。不過她卻時常收到公司宣傳組告訴她「現場拍攝的照片沒有一張可使用」，因此常常被要求重拍。



辛睿恩也在訪談中提到了演員生活時而忙碌時而鬆散，自己也時常在調整並尋找休息放鬆的方式，也笑說無論如何一定要記得攝取營養品，才能有體力堅持住演員的生活。與之前《黑暗榮耀》中的冷酷角色有著180度的大轉變，辛睿恩的新作品《花書生熱愛史》3月即將播出，她將首度挑戰浪漫歷史劇，再度展現活潑可愛魅力。

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