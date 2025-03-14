[好片推薦]《給我一首琴的時間》周董鋼琴曲原汁原味保留！都敬秀不輸原作跨時空浪漫追愛

翻拍自周杰倫經典作品《不能說的。秘密》的韓版電影《給我一首琴的時間》由都敬秀演出原作中的葉湘倫一角，女主角則由元真兒演出，兩人同樣上演了跨越20年時空的愛戀，而片中最重要的鋼琴曲，只要在舊琴房彈奏就會穿越時空的「Secret」也保留原著中的同一首曲子，經典不滅。

相信對台灣的觀眾們來說，劇情熟悉度不在話下，不過人物與背景的設定有些改變，《不能說的。秘密》在2007年上映，當時尚未到人人隨身攜帶手機的程度，而本作《給我一首琴的時間》光是女主角沒有手機這件事情，就足以令男主角懷疑她的真實身份。而人物背景也從高中校園改變為大學生，都敬秀則是飾演在海外鋼琴大賽中因突發狀況而失敗，暫時回國成為交換學生的鋼琴家。



同樣的，都敬秀所飾演的宥俊，與貞雅（元真兒飾）就在舊琴房相遇，貞雅不常出現在教室，也沒有手機可以聯絡，到教務處更是查不到她的紀錄。她利用在舊鋼琴下發現的琴譜「Secret」，完整彈奏之後發現自己來到了20年後的今天，睜開眼睛看見的第一人，也將是唯一能看得見她的人。就這樣，宥俊時常來到琴房，只為了能夠巧遇貞雅。



韓國版的貞雅雖然沒有像桂綸鎂的「小雨」那樣體弱多病，不過她彈琴穿梭的過程並不是非常順利，時常導致失約而無法順利見到宥俊。雖然兩人相處的時間相當愉快，但神秘的她也讓宥俊開始產生懷疑，就連貞雅所謂的住處也無法找到她。不過貞雅依舊信守承諾，來到了舊音樂大樓拆除前的音樂會現場，只因為宥俊曾說會為她演奏。舊琴房即將拆除，兩人該如何相見？



片中宥俊為了贏得貞雅想要的樂譜而參加鬥琴大賽、兩人的四手聯彈、在唱片行充滿默契選出的共同愛歌、鋼琴曲「Secret」的時空穿越模式、宥俊還被同學仁熙（辛睿恩飾）突襲親吻、貞雅用立可白跨時空留下字句等，都保留了原作的名場面，也有許多經典名台詞重現，掀起了不少回憶。



片中兩人所選出的跨越時空經典曲，台灣版本是「情人的眼淚」，韓文版本則是選擇了「野菊花」樂團所演唱的「每天與你」，同樣相當經典，IU、Girl’s Day都曾經翻唱過，也是不朽的名曲之一。《給我一首琴的時間》於3月14日全台正式上映。



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