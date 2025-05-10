辛睿恩首度來台大秀女團Cover舞蹈 重現《黑暗榮耀》名台詞更自曝被朋友媽媽討厭

曾演出《黑暗榮耀》《正年》《花書生熱愛史》等人氣韓劇的演員辛睿恩，於5月10日首度來台舉辦粉絲見面會，除了熱情獻唱歌曲與粉絲互動外，也與大家熱情分享來台心得以及拍攝電視劇與電影的幕後故事。

一開場辛睿恩身穿她最愛的藍色小洋裝登場，為大家演唱韓文版的輕快歌曲「Lemon Tree」，首次來台的她相當興奮，立刻在台上與大家分享她已經吃了台灣知名美食芒果冰、小籠包以及雞排！本來希望能夠在台灣街頭多拍攝一點照片，無奈天公不作美一直下著大雨讓她無法出門，有點可惜，不過天氣正在轉好，也許活動結束後她可以出門走走，讓她期待不已。



來台之前辛睿恩曾錄製中文問候影片，有人反映她說中文的時候「有點兇」，不過她解釋可能是因為想強調一些中文音調，所以讓大家有這感覺。辛睿恩還透露自己想要學一點中文流行語，現場粉絲們立刻教她「要確ㄋㄟ〜」她立即現學現賣，而主持人也加碼教她「尊嘟假嘟」以及「甘安ㄋㄟ」，更告訴辛睿恩這些話使用的情境偏可愛以及偏帥氣，沒想到她自動加碼附帶語氣跟動作，果真是專業演員。



接下來也希望大家透過履歷表的方式更了解辛睿恩，當她一看到身高部分是168.7公分，立刻用筆改為「四捨五入」169公分，另外因為曾被稱作「小全智賢」，她趕緊澄清全智賢前輩真的太美了，她膽敢被稱做小全智賢，覺得相差太遠了望塵莫及，不過粉絲們還是大呼「辛睿恩最美！」讓她大受感動。她表示最滿意的是自己的眉毛，化妝的時候眉毛都不需要特別整理，台下的大家則是覺得她已經非常美，讓辛睿恩不斷說著「謝謝」。



接下來辛睿恩也分享了《花書生熱愛史》《黑暗榮耀》《正年》《給我一首琴的時間》的劇照以及幕後故事，當螢幕上出現了《黑暗榮耀》中穿著制服的涎鎮，引發全場尖叫，辛睿恩也立刻說出「太帥氣了！」的台詞並加上拍手動作重現名場面，更自曝在拍攝《黑暗榮耀》的時候，角色是展現校園暴力加害者，她想表現得讓觀眾們盡量討厭她，不過當時她正跟一個朋友變得滿熟的，那位朋友的媽媽就跟自己的孩子說希望他不要跟辛睿恩往來，她也只能苦笑，表示自己的角色相當成功。



接著辛睿恩也為大家獻唱「愛你」，前半段是韓語，後半段她更轉為中文版本，讓台粉相當驚喜！接下來辛睿恩更大跳女團舞蹈，不管是TWICE、APINK、NJZ以及Aespa都難不倒她，讓全場粉絲high翻天，辛睿恩的舞蹈動作雖然常被說有點不太協調，但她對自己的舞蹈表現是相當有自信的。



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