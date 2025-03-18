《雲畫的月光》朴寶劍&金裕貞夢幻同框合唱！鄭振永、郭東延齊唱OST，比男女主還懂放閃～XD

2016年播出的經典韓劇《雲畫的月光》過了這麼久，居然又有售後！金裕貞、鄭振永、郭東延作為嘉賓，出演朴寶劍主持的音樂節目，一起合唱、團魂爆發～。

上週播出的KBS 2TV全新綜藝節目《The Seasons – 朴寶劍的Cantabile》當天邀請了曾與朴寶劍合作過《雲畫的月光》的演員金裕貞、鄭振永、郭東延登場，訪談過程精采有趣，四人更一起合唱的經典名曲。



▼他們選唱的〈紫色香氣〉是曾出現在韓劇《請回答1988》的翻唱OST：



▼舞台直拍：



歌曲本身純真浪漫的戀愛氛圍，也在他們的詮釋下感染全場，在曲子的尾聲，郭東延和鄭振永搭配著對視的歌詞看向彼此、牽手比愛心，另一邊金裕貞和朴寶劍也舉起手一同看向鏡頭，互動相當可愛。（真的是太純愛了XD）





訪談過程中，朴寶劍回憶道：「當初問我最想邀請的嘉賓時，我立刻說了《雲畫的月光》團隊。所以，我不是一一打電話邀請大家了嗎？」對此，金裕貞坦率地回應：「當時你打電話問我3月有沒有空，那時候還有一個月，我聽了心情很好。」



接著，朴寶劍好奇地問：「聽到我要當MC（主持人）的消息時，你有什麼想法？」金裕貞笑著說：「因為你本來就很喜歡與人相處，所以我覺得很適合你。而且你喜歡音樂，鋼琴也彈得很好，所以如果來主持這個節目，一定能做得很棒。」這番話讓現場氣氛十分溫馨。

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