ALLDAY PROJECT Bailey為 《AAA》喊「國家」道歉，「期待在中國再次與你們相見」

韓國媒體《STARNEWS》主辦之頒獎典禮「Asia Artist Award 2025」（AAA 2025）移師台灣高雄，為十周年還特別舉行演唱會「ACON」，6、7兩日活動順利落幕，但卻出現了令人遺憾的爭議。

ALLDAY PROJECT 6日獲頒「AAA最佳藝人2025」時，美籍成員Bailey以英語說了「感謝給我們機會在這舞台表演，在這美麗的國家」，很快在中國社群「小紅書」等遭炎上。



7日，Bailey在ALLDAY PROJECT專屬的交流APP「DAY OFF」上，再以英語發表白底黑字聲明：「大家好，我是 Bailey。我知道有些粉絲對我的得獎感言感到擔心。當我使用『國家』這個詞時，我的本意只是想表達，感謝並感動於有那麼多粉絲前來與我們分享那個時刻。高雄是一個美麗的地方，能在這裡遇見大家讓我非常開心。我的話語從未帶有任何政治意圖。」

「我非常尊重所有粉絲，若我的言語讓任何人感到不適或造成誤會，我真心致歉。我們衷心感謝大家給予我們的支持，未來也會盡最大努力，以真誠回應這份支持。一直以來都謝謝你們。」

Bailey除了聲明圖片外，文字另外寫了：「高雄真的是一座非常美麗的城市，能遇見大家是我的榮幸。期待在中國再次與你們相見！！永遠的愛與尊重xx」

就看台灣網友如何解讀最後的文字了，有不少人表達失望，但也有人認為只是寫給中國人看的，ALLDAY PROJECT去過香港，因此向中國粉絲說「再見」也沒錯，Bailey是機智地在玩文字遊戲。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞