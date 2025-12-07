趙震雄引退掀「人道爭議」！學界籲撤回決定「法律懲罰已結束」 vs. 反方擔憂二次傷害

因被揭發少年時期曾涉嫌犯罪，演員趙震雄雖已宣布引退，但後續衝擊仍十分猛烈。 目前韓國社會形成兩股輿論，支持方認為趙震雄已接受法律制裁、不應窮追猛打違背《少年法》精神，另一方則擔憂此舉可能對受害者造成創傷及二次傷害。

趙震雄「正義刑警」「獨立鬥士」形象蒙陰影

趙震雄2004年出道，憑藉精湛演技多次正義刑警角色，包括tvN劇集《Signal 信號》、電影《信徒》《無間對決》等，還曾在《獄火重生：金昌洙》和《暗殺》等電影中飾演獨立運動人士。



趙震雄曾擔任2021年抗日英雄洪范圖將軍遺骸歸國的國民特使，全程陪同從哈薩克斯坦到韓國，並拍成KBS紀錄片《國民特使趙震雄，迎接洪範圖將軍回國》（YouTube 影片已轉為非公開），還為講述洪范圖將軍生平的電影《獨立軍：未完成的戰爭》擔任旁白。今年8月，韓國舉辦光復80週年慶典，趙震雄作為代表向國旗榮耀宣誓效忠。此外，趙震雄還為SBS紀錄片《與犯罪的戰爭》擔任旁白，目前SBS已更換旁白並對已播出的片段進行修訂。



隨著他的過往被曝光（盜竊車輛、性侵未遂被判為少年犯，成年後數次暴行、酒駕等），趙震雄宣佈引退，公眾輿論開始轉變。 一些人認為，鑑於《少年法》旨在糾正反社會行為、促進青少年健康成長，所以不應因他過去的少年管教經歷而進行批評。



法律界觀點：應遵循《少年法》精神，樹立回歸社會模範

公開支持趙震雄的主要人物，是首爾大學法學專業研究生院名譽教授韓寅燮。 他於 7 日透過 FB 發聲，表示趙震雄在青少年時期犯錯，並已受到了應有的法律制裁：「這位少年沒有沉淪於黑暗的過去，而是努力數十年，達到了受社會認可的程度，值得稱讚。 對於現今仍在黑暗中徘徊的青少年來說，這也是一個極好的指引和榜樣。」

韓教授強調，少年司法制度的特點是，在懲罰的同時更著重於提高教育和改善的可能性，防止他們重蹈覆轍。 因此，目前的狀況顯然違背了《少年法》的宗旨。 韓教授認為，不應要求任何人將自己的過錯「刻在履歷、刻在額頭上」，並主張趙震雄應該撤回引退宣言、重新振作，並呼籲外界理性判斷是非、避免跟風批評。



現任法官柳英在（音）通過 FB表示，少年審判採非公開方式進行，是社會對於未成年人「再社會化」的責任與承諾，「少年保護處分」亦不被視為前科。 柳法官強調，更重要的應是趙震雄本人對罪行的反省，以及他現在是什麼樣的人。



共同民主黨國會議員金元二在FB質問：「青少年時期的錯誤，要承擔到何種程度、何時呢？ 令人深思。」經營青少年收容所的宋敬容神父則PO文「趙震雄演員回來吧」，稱很多小孩因為各種原因來到收容所和少年院，但經過這段時期後都過得很好：「如果把那個時期的挖錯誤出來，從今天的視角來判斷，這些孩子們甚至不應該活著。 如果他們對小時候的錯誤接受了應有的懲罰並進行反省，難道不應該給予應援嗎？」



歌手李政錫亦在 FB 發聲，寫道：「演藝圈引退？ 為什麼要逼到這個地步…你們就一直好好生活嗎（什麼壞事都沒做過）？ 這個世界既讓人惋惜又骯髒。」隨後刪除了該帖文。 雖然他沒有指明對象，但被解讀為指代趙震雄。 （*隨後有網友挖出李政錫曾在2002年35歲時為籌措賭資而偷竊車輛及現金，酒駕被吊銷駕照）



在這些貼文下，不少韓國網友留言表達支持：「誰在青少年時期沒犯過一兩個錯呢？ 」「人都會變化成長」「媒體挖出他不堪回首的過去，玷污他的名人形象，這種做法令人不齒，無異於對那些曾進過少年輔育院但如今在社會上過著模範生活的人進行威脅和恐嚇」「我一直在和少年輔育院的朋友們通信，他們都在準備重新開始生活，如果他們長大成人，卻因為這種如同烙印般的汙名而感到焦慮，真的太不幸了」。

反對聲音：受害者需終身承受痛苦

然而，反對聲音也十分強烈。 在韓教授的貼文下，有留言指出受害者不僅終生背負著創傷，還要在電視上不斷看到他，無異於二次傷害; 若趙震雄是從事非大眾曝光的職業則無妨，但作為經常在大眾面前曝光的藝人，引退才是合理選擇。

國民力量黨議員朱晉佑則公開批評了韓教授等人的論點，抨擊他們是「左派犯罪聯盟」。 他指出：「趙震雄是使用假名、隱瞞犯罪前科、假裝充滿正義感地建立了現在的地位」，並表示被害者可能終生都活在痛苦中，甚至可能因為假名，一直不知道當時的加害者就是趙震雄。

