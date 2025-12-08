韓導演自述遭趙震雄「無理由毆打」、制止後「爆哭」，宣稱已原諒！韓各界力挺：請大眾停止卑鄙的指責

演員趙震雄因少年期和成年後的犯罪記錄被揭露而宣佈引退後，社會各界仍持續出現袒護他的言論。 紀錄片導演 許哲 透過社群媒體透露自己遭受趙震雄毆打的經歷，並表示已經原諒他。

7日，許導演在自己的FB上寫道，2014年參加了某部電影的成功祈願儀式後，當天第一次見到趙震雄。 在乘車移動時，坐在鄰座的趙震雄突然毫無理由地攻擊他。 周圍的人立即制止趙震雄，許導演來不及反擊，只記得「在極短的時間內單方面被打了很多下」。

許導演回憶道：「當人們制止他時，他突然開始哭泣。 我很慌張。 這是怎麼回事？ 怎麼會有這麼荒唐的情況。」

許導演要求趙震雄道歉，但只有經紀人來到面前下跪，令他不知所措。 當天晚間，趙震雄向一名年輕演員臉上潑冰塊（該演員現在已經成名），當時許導演正在旁邊的店鋪裡等待趙震雄的道歉。 後來，趙震雄以「不記得」為由一直沒有道歉，許導演也曾向周圍的電影人抱怨，但大家只是說「為什麼那樣呢？」便一笑而過。

趙震雄退圈後又被指控！演員、經紀人接連出聲：片場砸冰霸凌新人、酒駕前科全起底！

最近通過新聞得知趙震雄的過往後，許導演產生了原諒之心，並對逼迫趙震雄引退的大眾感到憤怒：「過去我一直對無緣由遭受的暴力感到憤怒。 我感到非常羞愧。 我為什麼沒有試著去理解這個人為什麼會做出這種行為呢？」最後他祈願趙震雄回歸演藝圈。



各界聲援趙震雄：「群起圍攻的大眾才是流氓」

與此同時，多名法律界、文化界人士持續發聲支持趙震雄。 頻繁出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》等電視節目的首爾大學農經濟社會學部教授文正勳，在社群媒體公開長文表示：「如果一個人在付出了法律規定的代價後，仍不能被這個社會接納為其中一員，那麼這個社會究竟是個什麼樣的社會，我無法理解。」



任教於高麗大學漢文學系的作家金宰煜（音）在他的社群媒體上發文「趙震雄先生，請不要道歉。」他寫道：「將十幾年前的事情公開，企圖毀掉一個正在進行社會生活的人的人生，這就是公益和實現正義嗎？」他接著說：「那些像流氓、惡棍一樣行事的大眾也該停止做卑鄙的事情了。 趙震雄和你們相比完全是正人君子。」

曾任 YTN 廣播主播的製作人金惠敏（音）也在社群媒體POwen：「我曾經是一個 X 女人... 我希望趙震雄先生的案例不要讓許多過去的 X 女人/X 男人對於向前邁進感到猶豫。 請求趙震雄先生創造一個新的典範。」



更多聲援：

趙震雄引退掀「人道爭議」！學界籲撤回決定「法律懲罰已結束」 vs. 反方擔憂二次傷害

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞