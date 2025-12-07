赵震雄引退掀「人道争议」！学界吁撤回决定「法律惩罚已结束」 vs. 反方担忧二次伤害

因被揭发少年时期曾涉嫌犯罪，演员赵震雄虽已宣布引退，但后续冲击仍十分猛烈。 目前韩国社会形成两股舆论，支持方认为赵震雄已接受法律制裁、不应穷追猛打违背《少年法》精神，另一方则担忧此举可能对受害者造成创伤及二次伤害。

赵震雄「正义刑警」「独立斗士」形象蒙阴影

赵震雄2004年出道，凭藉精湛演技多次正义刑警角色，包括tvN剧集《Signal 信号》、电影《信徒》《无间对决》等，还曾在《狱火重生：金昌洙》和《暗杀》等电影中饰演独立运动人士。



赵震雄曾担任2021年抗日英雄洪范图将军遗骸归国的国民特使，全程陪同从哈萨克斯坦到韩国，并拍成KBS纪录片《国民特使赵震雄，迎接洪范图将军回国》（YouTube 影片已转为非公开），还为讲述洪范图将军生平的电影《独立军：未完成的战争》担任旁白。今年8月，韩国举办光复80周年庆典，赵震雄作为代表向国旗荣耀宣誓效忠。此外，赵震雄还为SBS纪录片《与犯罪的战争》担任旁白，目前SBS已更换旁白并对已播出的片段进行修订。



随著他的过往被曝光（盗窃车辆、性侵未遂被判为少年犯，成年后数次暴行、酒驾等），赵震雄宣布引退，公众舆论开始转变。一些人认为，鉴於《少年法》旨在纠正反社会行为、促进青少年健康成长，所以不应因他过去的少年管教经历而进行批评。



法律界观点：应遵循《少年法》精神，树立回归社会模范

公开支持赵震雄的主要人物，是首尔大学法学专业研究生院名誉教授韩寅燮。他於 7 日透过 FB 发声，表示赵震雄在青少年时期犯错，并已受到了应有的法律制裁：「这位少年没有沉沦於黑暗的过去，而是努力数十年，达到了受社会认可的程度，值得称赞。 对於现今仍在黑暗中徘徊的青少年来说，这也是一个极好的指引和榜样。」

韩教授强调，少年司法制度的特点是，在惩罚的同时更著重於提高教育和改善的可能性，防止他们重蹈覆辙。因此，目前的状况显然违背了《少年法》的宗旨。 韩教授认为，不应要求任何人将自己的过错「刻在履历、刻在额头上」，并主张赵震雄应该撤回引退宣言、重新振作，并呼吁外界理性判断是非、避免跟风批评。



现任法官柳英在（音译）通过FB表示，少年审判采非公开方式进行，是社会对於未成年人「再社会化」的责任与承诺，「少年保护处分」亦不被视为前科。 柳法官强调，更重要的应是赵震雄本人对罪行的反省，以及他现在是什么样的人。



共同民主党国会议员金元二在FB质问：「青少年时期的错误，要承担到何种程度、何时呢？ 令人深思。」经营青少年收容所的宋敬容神父则PO文「赵震雄演员回来吧」，称很多小孩因为各种原因来到收容所和少年院，但经过这段时期后都过得很好：「如果把那个时期的挖错误出来，从今天的视角来判断，这些孩子们甚至不应该活著。如果他们对小时候的错误接受了应有的惩罚并进行反省，难道不应该给予应援吗？」



歌手李政锡亦在 FB 发声，写道：「演艺圈引退？ 为什么要逼到这个地步…你们就一直好好生活吗（什么坏事都没做过）？ 这个世界既让人惋惜又肮脏。」随后删除了该贴文。虽然他没有指明对象，但被解读为指代赵震雄。 （*随后有网友挖出李政锡曾在2002年35岁时为筹措赌资而偷窃车辆及现金，酒驾被吊销驾照）



在这些贴文下，不少韩国网友留言表达支持「谁在青少年时期没犯过一两个错呢？ 」、「人都会变化成长」、「媒体挖出他不堪回首的过去，玷污他的名人形象，这种做法令人不齿，无异於对那些曾进过少年辅育院但如今在社会上过著模范生活的人进行威胁和恐吓」、「我一直在和少年辅育院的朋友们通信，他们都在准备重新开始生活，如果他们长大成人，却因为这种如同烙印般的污名而感到焦虑，真的太不幸了」。

反对声音：受害者需终身承受痛苦

然而，反对声音也十分强烈。 在韩教授的贴文下，有留言指出受害者不仅终生背负著创伤，还要在电视上不断看到他，无异於二次伤害；若赵震雄是从事非大众曝光的职业则无妨，但作为经常在大众面前曝光的艺人，引退才是合理选择。

国民力量党议员朱晋佑则公开批评了韩教授等人的论点，抨击他们是「左派犯罪联盟」。 朱晋佑提到当时的报导内容：三名罪犯偷车、诱骗六名受害女性，轮流对她们进行性侵并抢夺钱财，多数受害女性是十几岁的未成年人。朱议员抨击道：「赵震雄经纪公司发表的代理声明回避了对内容的解释，仅称他没有参与性暴力。 意思是在集体性侵时，他只是把风吗？ 引退并不能掩埋一切。 请准确地交代清楚。」

朱议员指出，赵曹震雄是「使用假名、隐瞒犯罪前科、假装充满正义感地建立了现在的地位」，被害者可能终生都活在痛苦中，甚至可能因为假名而一直不知道当时的加害者就是曹震雄：「这是该袒护的事情吗？ 即使你的家人是受害者，你还能将他捧为『青少年的指引』吗？」



