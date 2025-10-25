朴敘俊&元志安新劇《等待京道》公開劇本圍讀照！浪漫重逢引爆冬季話題

JTBC全新浪漫劇《等待京道》即將於12月首播，製作團隊近日公開劇本圍讀現場，主演朴敘俊、元志安、李伊、李周英、姜基棟、趙民國等人齊聚一堂，氣氛熱烈。

《等待京道》講述曾在20歲與28歲時兩次相戀又分手的李京道（朴敘俊 飾）與徐智友（元志安 飾），多年後以「報導婚外情事件的記者」與「該事件主角的妻子」身份再度重逢，展開一段既苦澀又濃烈的愛情故事。 由以影像風格唯美著稱的導演林賢旭執導，筆觸細膩的編劇劉英雅執筆。



在圍讀現場中，演員們一開場便投入角色，彼此間的互動自然流暢。 朴敘俊飾演東雲日報娛樂部次長李京道，一名外表平凡卻懷抱深情的男人，細膩刻畫角色在20歲、28歲以及30代後半階段，從青澀到成熟的情感變化。



元志安則飾演自由奔放、充滿魅力的徐智友，既能展現純真明亮的青春活力，也能在一瞬間切換至成年人枯燥貧瘠的成熟感，吸引全場目光。



兩人之間的互動尤為搶眼——從熱戀時的甜蜜呢喃，到分手後意外重逢的複雜情感，情緒轉換自然又真摯，讓人更加期待他們在劇中的化學反應。

此外，李伊飾演時裝品牌CEO徐智妍，以冷靜睿智的嗓音展現幹練氣場，在妹妹徐智友面前則流露出溫柔一面; 李周英、姜基棟、趙民國則化身李京道、徐智友的大學戲劇社夥伴，機智對話與即興發揮為現場增添笑聲與活力。



《等待京道》融合了初戀的回憶、愛情的悸動與離別的痛楚，交織出一段成熟浪漫的愛情故事。 這是朴敘俊在《金秘書為何那樣》後睽違7年重返浪漫愛情劇，他表示：「希望觀眾能像劇名一樣，每週都期待《等待京道》。」

該劇預定12月首播，劇組早先已公開朴敘俊和元志安的情侶劇照，清新氛圍讓人心動又期待！



