2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI華麗來襲！DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN 6/14林口體育館夢幻集結，4/26年代售票全面開賣

韓流音樂盛典《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》正式宣告來襲，將於2025年6月14日（六）晚間六點在國立體育大學綜合體育館盛大舉行。本次演唱會匯聚四組風格迥異、實力堅強的藝人包含DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN，將輪番登台帶來精彩演出，總時長將長達160分鐘。門票將於4月26日上午11點起透過年代售票系統及各大便利商店全面啟售，邀請所有粉絲一起參與這場今夏最強、最華麗的韓流盛事！

K-WONDER CONCERT一直致力於打造跨世代、跨曲風的韓流拼盤舞台。無論是初出道的新星，還是擁有豐富舞臺經驗的實力唱將，始終秉持著讓觀眾一次擁有多重體驗的理念，透過主辦單位SHOWOFFICE的邀約與籌備，K-WONDER將再度於台灣舉行，SHOWOFFICE也表示本次演出時間將長達160分鐘，每一組表演藝人將唱好唱滿，希望呈現最豐富的演出給所有粉絲。

本次活動演出陣容星光熠熠，從高人氣樂團DAY6，到韓流舞蹈指標泰民、實力魅力兼具的唱將玟星，再到新生代風格女團BADVILLAIN，每一組藝人都是話題與實力的代表，韓國搖滾天團DAY6，以搖滾曲風與真摯歌詞打動人心，多首膾炙人口的經典歌曲如〈Zombie〉、〈You Were Beautiful〉早已成為K-POP樂團的代表作，最大的亮點是所有團員都必須參與詞曲創作，也同時擁有演奏、主唱雙重身分，他們的音樂治癒了許多樂迷的心，本次將以全員編制演出，相信會讓許多台灣My Day（DAY6粉絲名）引頸期待。



一直是「台灣灶咖大賽」常勝軍的MAMAMOO成員-玟星，這次也將帶著她那兼具爆發力與情感厚度的嗓音，再度登上熟悉的台灣舞台。她多次抵台演出，不僅演唱會場場秒殺，每一次的出席也都帶來關注話題。玟星不僅在音樂上備受肯定，更因真性情與親切互動深受粉絲喜愛。這次，她將帶來精彩的Solo舞台，展現個人的舞台能量，用獨有的玟星式魅力，與台灣MOO MOO們（粉絲名）一起嗨翻整個林口體育館。



陣容的重量級卡司之一，還有「韓流性感舞王」TAEMIN（泰民）。自出道以來，泰民始終是K-POP表演美學的代表人物，憑藉卓越舞技與舞台表現力，累積無數海內外粉絲，打造出獨樹一格的表演風格。從〈Move〉翻轉性感定義，到〈Criminal〉展現內斂張力，每次新作舞台總能掀起熱議，如〈Guilty〉中「手伸進衣服後抓住下巴」的大膽編舞，也讓泰民成為舞台焦點的代名詞。此次K-WONDER舞台，也將帶來多首代表作，讓每一次出場都像是一場視覺藝術。



值得關注的還有新生代女團BADVILLAIN，7位成員其中有編舞家Chloe Yang、前《街頭女戰士》選手Emma、前《放學後的心動》選手HU'E和YunSeo、澳籍成員INA、Vin以及忙內KELLY，雖然出道時間短，但她們以鮮明定位與強烈的舞台風格迅速擄獲年輕世代目光。強勁的舞台魅力加上獨特的惡棍概念，在新生代女團中闖出自己的路，充滿自信又游刃有餘的控制力，完全不像剛出道的新人，這次將是她們首次到台灣演出，預計將會以又辣又帥的「惡棍系」形象，展現初登台的霸氣宣言。



這場跨越世代與風格的拼盤演唱會《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，無論你是搖滾派、舞曲控，還是情感系聽眾，都能在這場集結當紅新星與實力派歌手的盛會中，找到屬於自己的K-POP愛好。演出門票將於2025年4月26日上午11點於年代售票系統及各大便利商店全面開賣。更多活動詳情與福利內容，請持續關注主辦單位 SHOWOFFICE 官方社群平台。



2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI

演出時間｜2025年06月14日(六) 18:00

演出地點｜國立體育大學綜合體育館

演出地址｜桃園市龜山區文化一路250號

演出時長｜約2.5小時

活動票價｜NT$6,800 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 身心席NT$2,400

起售時間｜2025/04/26 11:00

購票方式｜年代售票系統及各大便利商店

身障購買｜僅限年代售票網購買

購票網址｜網頁建置中



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