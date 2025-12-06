G-Dragon登美國名校殿堂：USC南加州大學開設「專屬正規課程」，意義比肩碧昂絲、泰勒絲

韓國天團 BIGBANG 隊長 G-Dragon（GD，權志龍）的影響力再度衝破亞洲！根據其經紀公司透露，美國西部名牌私立大學南加州大學（USC）的安娜堡傳播學院，將在明年春季學期首度開設一門以 G-Dragon 為核心的正規課程。

這是在傳播學系中名列世界頂尖的 USC 安娜堡傳播學院首次為 K-pop 藝人單獨開設 4 學分正規課程，安娜堡傳播學院也透過官方 IG 帳號發佈了相關課程消息。



該課程名為「Crooked Studies of K-pop： The Case of G-Dragon」，由一直在該學院教授 K-pop 相關課程的李慧珍（Hye Jin Lee）教授負責。 課程力圖在 K-pop 雖在全球大獲成功，卻仍被貼上機械化、商業化、缺乏藝術自主性等標籤的背景下，透過對這位K-Pop 史上最具影響力與創新性的人物進行深度分析，提出關於 K-Pop 的全新論述。 課程將特別聚焦 G-Dragon 作為「製作人偶像」所建立的獨特地位，以及他超越音樂的文化影響力，並以此為基礎，對 K-Pop 的結構、文化和美學進行批判性的重新詮釋。



G-Dragon 經紀公司 Galaxy Corporation 強調，USC 開設此課程的意義重大，如同耶魯大學的碧昂絲課程、哈佛大學的泰勒絲課程，標誌著學術界正式認可了K-Pop全球文化現象和「G-Dragon世界觀」所擁有的產業及文化價值，尤其是他的獨特影響力和趨勢創造能力，被認為是提升 K-pop 地位和創造新價值的重要動力。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞