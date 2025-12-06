鄭敬淏新劇《公益律師》今晚開庭！三大看點搶先曝光：從勢利法官變身「零收入」律師，各式案件引人入勝

準備好追新劇！tvN 全新週末劇《公益律師》由超強卡司組合鄭敬淏、蘇珠妍、李裕英領軍，即將於今晚（6日）首播。 製作單位搶先公開三大觀看重點，保證讓觀眾看得更入迷！

《公益律師》是一部結合了人情味與法庭攻防的喜劇，講述一位汲汲於名利的勢利法官 姜大衛（鄭敬淏 飾），在因緣際會下成為公益律師，被困在超大型律師事務所角落一間「零業績、零收入」的公益小組，從此展開一連串雞飛狗跳的法庭人生。



看點 1：六人六色組合！意想不到的化學反應

《公益律師》光是主演陣容就讓人期待度破表。 鄭敬淏飾演「姜大衛」，原本是業務能力出眾、事業飛黃騰達的出世主義「國民法官」，卻在晉升大法院法官的關鍵時刻收到一箱「毒蘋果」，從此被「流放」到公益訴訟團隊，專門負責免費訴訟，沒有業績、全靠熱情支撐前進。



蘇珠妍飾演公益訴訟專組的律師「朴喜悅」，對法律充滿熱情，致力於推動人權保障與實現社會公義。 她以榜首之姿從法學院畢業，進入排名第一的「吳律師事務所」，卻發現並非夢想中的律師生活，於是毫不猶豫地轉投到公益辯護團隊。



李裕英飾演「吳貞仁」，是吳律師事務所創始人的獨生女、繼承人，也是公益訴訟專組的創始人。 吳貞仁讀法學院時便愛慕前輩姜大衛，在姜大衛犯下大錯後，成為唯一向他伸出援手的人。



公益辯護團隊的三位律師由新生代演員擔任。 尹那武飾演8年資歷公益律師、擅長維修的蘑菇狂熱者「蔣英實」; 徐慧原飾演戰鬥力滿級、實際上十分膽小的公益律師「劉蘭熙」; 姜亨碩飾演生計型公益律師「黃俊宇」，因成績不佳才來到公益訴訟專組，對姜大衛崇拜有加。 他們的碰撞與合作預計將為觀眾帶來歡笑與共鳴。



看點 2：打開「公益律師」的世界觀！零收入接案、內情引人入勝

「Pro Bono」源於拉丁語「PRO BONO PUBLICO」，意即「為了公共利益」。 劇集忠實呈現了這些公益律師的故事，他們零委託費、零營收，卻仍為公益訴訟傾盡全力。

正因為沒有收費門檻，任何人都可能找上「公益律師」團隊，這也意味著他們將面對各式各樣連一般律師都不敢接手的案件。 從出乎意料的委託人到前所未見的訴訟，案件背後隱藏的動人故事，將是劇集最大的看點。



看點 3：法官出身就是不一樣！姜大衛的蝴蝶效應

法官出身的姜大衛在對抗各種權勢人物的過程中，早已磨練出豐富的法庭技巧、洞察局勢的機智、與眾不同的判斷力，他的加入將為公益律師團隊帶來巨大的轉機：過去與權力人士交手所累積的法庭技術和敏銳判斷力，如今將全數用於保護社會弱勢。

將熟悉的武器用在完全不同的目的上，這一轉變及反差將為觀眾帶來極致的宣洩快感，令人期待他將掀起多大的法律風暴！



tvN最新週末劇《公益律師》充滿豐富故事線、多樣角色及強大演員化學反應，將於今晚首播，海外觀眾可在Netflix同步追看！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞