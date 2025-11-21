玄彬、孫藝真「夫妻制霸」青龍電影獎！網友卻狂喊「看不懂」引爆爭議：史上最難服氣

韓國影壇盛事《第46屆青龍電影獎》19日晚落幕，結果卻爆出巨大爭議！現實中的明星夫妻檔玄彬（炫彬）與孫藝真（孫藝珍）在典禮上「情場、戰場兩得意」，雙雙奪下影帝、影后頭銜，引發韓國網友一片譁然，直呼：「這安排也太戲劇化了！」

這場被韓媒形容為「史無前例」的畫面，發生在19日晚間的頒獎典禮上。 玄彬憑藉諜戰片《哈爾濱》中精彩的演出成功奪得最佳男主角; 而愛妻孫藝真則以電影《徵人啟弒》（又譯《無可奈何》、《選擇有罪》）中飾演失業一家之主的妻子「美莉」一角，擊敗眾多強敵，登上影后寶座。 兩人更與朴珍榮、林潤娥一起獲頒「人氣明星獎」，成了現場最亮眼的夫妻檔。



但不少網友卻對得獎名單難以接受。 首先是玄彬擊敗《徵人啟弒》中展現精湛演技的李炳憲，引來討論; 更熱議的焦點則是孫藝真在《徵人啟弒》中其實屬「配角級」戲份，卻獲頒影后，被認為評選基準疑點重重。 並且《徵人啟弒》導演朴贊郁先前就曾公開表示，在孫藝真確定出演後確實為她的角色增加了戲份。 這個說法在孫藝真獲獎後更被拿來大做文章，讓人質疑是否為了「衝獎」而特別調整戲份。



今年影帝入圍名單競爭激烈，包括李炳憲、朴正民、薛景求、曹政奭等實力派都在名單之列；影后則有李慧英、宋慧喬、李在仁、林潤娥等強棒。 相比之下，孫藝真在片中飾演男主角萬秀的妻子「美莉」，戲份較輕，角色偏向陪襯，因此連入圍都引來不少爭議。



有網友直言：「孫藝真這角色真的不突出，《徵人啟弒》根本是李炳憲的獨角戲吧。」也有人說：「頒獎名單至少要讓人信服，才會讓電影節有公信力。」整體網路反應大多認為此次影后「頒得太硬」。

本屆青龍獎最終由《徵人啟弒》風光拿下最佳作品、最佳女主角等6項大獎，成為最大贏家。然而這對超明星夫妻的「完美獲獎劇本」，卻讓這場本該屬於電影人的盛宴，意外淪為網友熱議的「分豬肉大會」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞