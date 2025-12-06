《第二個信號》播出亮起紅燈！趙震雄承認未成年犯罪、暴行、酒後駕駛，強烈否認性暴力！

演員趙震雄承認未成年時有過錯誤的行爲，還對酒後駕駛等不當行爲道歉，但是全面否認性暴力嫌疑。

5日晚上，經紀公司saram娛樂發表官方立場稱：「向（趙震雄）演員確認的結果，未成年時期的確有過錯誤的行爲。但這是以部分確認的事實爲基礎，已經過了30多年很難完全掌握狀況，相關的法律程序也已經結束，所以存在一定的限制。」接著明確表示：「趙震雄與任何性暴力相關行爲無關。」



對於無名時期暴行及酒後駕駛的爭議，經紀公司表示：「成年後也有因判斷不足而讓人擔心的瞬間，演員本人對此感到非常沉重，正在深刻反省。真心向因演員過去的錯誤而受到傷害的所有人道歉。讓支持趙震雄演員的人們失望了，真的非常抱歉。」

對於趙震雄使用父親的名字當藝名，被指是想要隱瞞犯罪。經紀公司解釋：「趙震雄演員使用父親的名字當藝名並不是爲了掩蓋過去，而是他自己下定決心成爲更好的人，希望大家能寬容地理解演員的真心。」



此前，Dispatch（D社）報導稱趙震雄在高中時期犯下重罪，受到少年保護處分，被移交給少年院（少年矯正學校）。據報導，當時趙震雄在學校是小混混，和朋友們一起偷車，還牽連到性暴力事件。在高中2年級時因涉嫌偷竊、強姦接受刑事審判。成年後曾因毆打劇團團員而受到罰款處分，出演電影《馬粥街殘酷史》時，因酒駕而被吊銷駕照的前科。

隨著趙震雄的過去曝光，很多網友也表示受到衝擊。而趙震雄的下一部作品是《第二個信號》，這是《Signal 信號》的觀眾們等待10年的作品，目前已經拍攝完畢，預計在2026年公開。但趙震雄過去的爭議，是否會對《第二個信號》播出產生影響？也備受關注。



