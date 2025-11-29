「激勵人心成就獎」SUPER JUNIOR香港《MAMA》開全麥氣勢喚回《SS10》，始源慰問惹人淚

《2025 MAMA AWARDS》舉行首日，與會的所有藝人幾乎都著深色系服裝登場，為悼念香港宏福苑火災罹難者，SUPER JUNIOR也不例外。而他們在出道20周年之際，睽違十年再受邀《MAMA AWARDS》，帶來的氣勢不同反響，帶來的感動正好體現獲得的「激勵人心成就獎」。

「Bum bu bum bum bum bum……」SUPER JUNIOR登場配樂為巡演《Super Show》「戰歌」〈SUPERMAN〉，戰歌一響氣勢非凡，尖叫聲不絕於耳更壯大了士氣。9人完整體一連帶來新歌〈Express Mode〉，及三首名曲〈Mr. Simple〉、〈BONAMANA〉、〈Sorry, Sorry〉，雖然麥克風收音不佳影響了聽感，但E.L.F.都認為這反而證明了他們不墊音、堅持開全麥的堅強實力。



「Bum bu bum bum」經典登場配樂、開全麥勁歌熱舞秀實力，加上觀眾熱烈應援聲，讓参加過巡演《Super Show 10》的E.L.F.瞬間回到了當時美好回憶之中，尤其此次《MAMA》是SUPER JUNIOR睽違8年，繼2017年同於香港舉行的《MAMA》再獲邀，且是9人完整體，希澈回歸團隊舞台演出後難得的大型頒獎典禮演出。



SUPER JUNIOR可以說20年來如一日，希澈美貌不變，厲旭嗓音仍穿透力十足，銀赫、東海、神童等人舞姿依舊敏捷有力，都成為討論話題。SUPER JUNIOR典禮上名副其實獲獎「激勵人心成就獎」，揭獎時成員還笑了，回顧青澀畫面更掩面。



super junior's reaction to mama vcr about them pic.twitter.com/rTnYjxR2vJ — mint (@unresolvedmint) November 29, 2025

利特感言表達20年來他們高喊著「我們是SUPER JUNIOR」，共享了悲喜共度20年，「顧名思義，這愛的名字創造了奇蹟」。「以前總認為第一名和大賞是人生最重要的事，但20年來能一起走過最重要的是，和多麼愛我們的粉絲長久在一起，只有粉絲健康不生病、幸福，我們才可以

能一起度過更長的時間。希望大家能和我們一同在同個空間，在愛的名字繼續創造奇蹟。全世界的E.L.F.，一直都很感謝，我愛你們（這也是SUPER JUNIOR〈From U〉結尾的經典台詞）。」

利特亦提及今日出席的藝人幾乎是2000年代後出生，連1990年代都沒有*，應是表達SUPER JUNIOR全員1980年代生，對後輩來說已是難得還積極活動的大前輩，他說：「我覺得這也是一項奇蹟，所以未來會創造更多的奇蹟。」（*編按：其實i-dle除了舒華2000年生外，都是1990年代生，利特可能只記得《MAMA》宣布首波名單時，希澈非常訝異地和成員們分享。）

而始源臨陣被利特點名發言，真摯地慰問香港大火災民：「為因突如其來的災害，蒙受巨大困境和恐懼的所有人，真誠地表達深切的慰問，願所有人都安全，且盡快復原，為此而祈禱。」他還以英語說：「20年不是一個奇蹟，是你們每一位相信我們的結果，所以我想說感謝所有人。我還想向下個世代的人說：『你們並不孤單，你只需要記得，你是在這世上最珍貴的人。』謝謝，上帝保佑。」



始源的發言動容無數香港E.L.F.，他和利特連番話語，及9人從未削弱的實力演出，完完全全體現了「激勵人心成就獎」。20年來他們的堅持，還有帶給E.L.F.的力量，無可比擬。

