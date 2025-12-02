全港暴動級甜襲 《WILD WILD SHOW》兩大男神金鎮友及金是佑空降乳酪店

「韓國乳酪專門店YoYogurt」的香港區代言人韓國人氣節目《WILD WILD SHOW》的金鎮友（Kim Jin-woo），上周六(2025年11月29日) 聯同其好友、同樣深受歡迎的金是佑（Kim Si-woo），驚喜現身啟德YoYogurt HK 啟德零售館2期分店，擔任品牌「一日店長」。活動現場氣氛熱烈，吸引近粉絲及市民圍觀，共同見證了這場充滿歡笑與甜蜜的「狂野」見面會。

活動於下午三時正式開始，金鎮友與金是佑以一身帥氣休閒的造型亮相，瞬間點燃全場熱情。兩位「店長」不僅親切地向在場所有人打招呼，更以韓語及簡單廣東話問候本地粉絲，盡顯親和力。他們分享了平日保持健康與活力的秘訣，金鎮友表示，積極樂觀的心態和均衡飲食非常重要，而美味又健康的乳酪正是他喜愛的零食之一，與《WILD WILD SHOW》的宗旨不謀而合。

擔任「店長」期間，兩位韓星與現場粉絲進行了輕鬆有趣的互動遊戲，親手為粉絲調配了特製的「專屬乳酪」，並與粉絲合影留念，引發陣陣羨慕的尖叫聲。互動遊戲勝出者，可獲得由兩位偶像的手上獲得YoYogurt紀念禮品，將現場氣氛推向高潮。

狂野變身「甜心Oppa」 大讚香港美食

雖然個節目叫《WILD WILD SHOW》，但兩位Oppa今日就變身「甜心店長」，笑容甜過杯乳酪！金鎮友話：「食住健康嘅Yogurt，先有能量去挑戰更多Wild Adventure！」金是佑就大讚：「香港嘅乳酪同韓國一樣好味，仲多咗好多特色配料同口味，正！」佢哋仲即場學講廣東話「好味」、「多謝」，冧死一班港粉。

YoYogurt 發言人表示：「我們非常榮幸能邀請到金鎮友先生與金是佑先生擔任我們的一日店長。他們陽光、健康的形象，與YoYogurt品牌的理念完美契合。本次活動反應空前熱烈，我們期待未來能帶來更多驚喜給香港的顧客。」

活動尾聲，金鎮友與金是佑向所有到場支持的朋友表示衷心感謝，並鼓勵大家繼續支持《YoYogurt》及《WILD WILD SHOW》節目。活動在熱烈且溫馨的氛圍中圓滿結束。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們